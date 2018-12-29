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Где купить и как выбрать кресла для офиса

Руководители компаний при переезде офиса на новое место или обновлении мебели задумываются над разрешением проблемы с подбором удобных кресел для своих сотрудников.

29.12.2018 Нет комментариев
 
Где купить и как выбрать кресла для офиса

Множество магазинов предлагают свой товар, так что среди такого изобилия легко запутаться. Для того чтобы разрешить это затруднение, стоит последовать простейшим советам, которые помогли уже не одному покупателю.

Современные критерии производителя при производстве кресел

Как утверждают производители офисных кресел, сегодня господствует тенденция выбирать продукцию, исходя из соображений роста престижа компании. Офис представляет лицо фирмы и его посетители судят о ней в целом, исходя из его внутренней обстановки. В Москве мебель от компании «Феликс», которую можно посмотреть по ссылке, отвечает запросам самого привередливого потребителя. Производитель внимательно изучил текущее состояние рынка и наладил выпуск мебели, учитывающие такие важные нюансы, как борьба за рост продуктивности труда в офисе, здоровье его сотрудников, переутомляемость от долгого сидения и прочие немаловажные факторы. Кроме этого, компания поработала над тем, чтобы максимально расширить модельную линейку, чтобы покупатели могли подобрать мебельную продукцию, учитывающую их интерьер.

Серийная мебель или под заказ?

Офисные кресла серийного производства стоят дешевле, чем те, что изготавливаются под заказ. Качество заводской продукции от ведущих производителей куда выше, чем выпуск мебели небольшими предприятиями. Причина этого в том, что современное оборудование крупных компаний позволяет установить тщательный контроль качества, что полностью исключает возникновение брака. Ну и если говорить о сроках поставки, то, несомненно, выигрывает серийная продукция. Ведь она уже находится в готовом виде на складах, откуда ее быстро доставят по адресу покупателя.

Функциональные особенности офисных кресел

Сотрудник должен чувствовать себя комфортно на протяжении всего рабочего дня в офисе. И если кресло будет достаточно удобным и функциональным, он не будет испытывать проблем со спиной. Важно, чтобы он мог не только сидеть за столом, но и при желании перемещаться, не вставая, на короткие расстояния. Для этого на концах лучей крестовины от кресла устанавливаются специальные колесики, а само сидение должно свободно и без скрипов вращаться во все стороны.


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