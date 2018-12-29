График работы почты России в новогодние праздники в Бердске

29 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

30, 31 декабря 2018 года и 3, 4, 5, 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать по установленному режиму. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда городских и сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Как сообщал “Курьер. Среда. Бердск”, доставка пенсий через почту начнется с 3 января.

А пенсионеры, которым пенсии приходят в первых числах каждого месяца, смогут досрочно получить январские выплаты. Банки начнут перечислять уже с 28-29 декабря. Банки в новогодние каникулы, как правило, не работают, поэтому заранее произведут все зачисления.

Таким образом, через банки будут зачислены пенсии людям, которым их выплата назначена в период с 1 по 8 число каждого месяца. Ведь именно 8 января 2019 года – последний день новогодних каникул, а 9-го января все уже выйдут на работу.