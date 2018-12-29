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Как работает ЦГБ Бердска на Новый год

Поликлиники будут принимать взрослых экстренных больных 2 и 5 января, детей — 31 декабря, 2, 4 и 6 января.

29.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Как работает ЦГБ Бердска на Новый год

На Новый год бердчане не останутся без медицинской помощи

Для приема экстренных больных и для своевременной выписки наркотических лекарственных средств онкологическим больным организованы приемы во взрослых поликлиниках Бердска.

Взрослая поликлиника №1 (ул. Островского, 53) работает 2 и 5 января с 9.00 до 14.00. Тел. для справок: 8 (383 41) 2-18-81, 3-04-73, 3-07-73.

Взрослая поликлиника №2 (ул.Боровая, 109) работает 2 и 5 января с 9.00 до 14.00. Тел. для справок: 8 (383 41) 4-34-20, 4-34-21.

Больных детей будут принимать в детской поликлинике №1 (ул. Ушакова, 7) 31 декабря, 2,4 и 6 января с 09.00 до 14.00. Тел.: 8 (383 41) 3-14-44.

Детская поликлиника №2 (ул.Микрорайон, 41а) будет открыта 31 декабря, 2,4 и 6 января с 09.00 до 14.00. Тел. для справок: 8 (383 41) 4-14-90

Для приема экстренных больных населения д. Бердь, п. Мичуринский, п. Агролес прием осуществляется в п. Агролес во врачебной амбулатории (ул. Парковая, 11) 2 и 5 января с 09.00 до 14.00. Тел.: 8 (383) 5-87-08.

Для амбулаторного приема больных с травмами и больных хирургического профиля для выполнения перевязок на базе травматологического пункта приемного покоя хирургического корпуса организованы приемы в приемном покое хирургического корпуса (ул.Боровая, 109) 2 и 5 января с 09.00 до 14.00 Тел.: 8 (383-41) 4-34-14.

Для приема больных в дермато-венерологическом поликлиническом отделении организованы приемы в дермато-венерологическом поликлиническом отделении (ул. Пушкина, 172) 2 и 5 января с 9.00 до 12.00. Тел.:8 (383-41) 5-18-66.

Экстренная стоматологическая помощь осуществляется на базе приемного покоя хирургического корпуса с 31декабря 2018 года по 8 января 2019 года.


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