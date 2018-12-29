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Ставки по ипотеке растут в России

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Ставки по ипотеке растут в России

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре 2018 года выросла до 9,52%. В сентябре и октябре ставка находилась на исторически минимальном уровне в 9,41%.

29.12.2018 Нет комментариев
 
Ставки по ипотеке растут в России

Растут долги россиян по ипотечным кредитам

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным клиентам российских банков, в ноябре 2018 года поднялась до 9,52%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. Рост ставки произошел после того, как в сентябре и октябре текущего года она оставалась на исторически минимальном уровне в 9,41%.

В ноябре задолженность россиян по ипотеке за один месяц выросла на 2,5%, до 6,32 трлн руб. В сентябре этот показатель составлял 6,08 трлн руб., в октябре — 6,1 трлн руб.

Кроме того, вырос уровень просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам — клиенты должны банкам более 60,9 млрд руб., в сентябре и октябре эти показатели составляли 60,2 млрд и 61,1 млрд руб. соответственно.

По данным ЦБ, в ноябре банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 301 млрд руб. Ранее эту цифру называли компании «Дом.РФ» и Frank RG после проведения предварительной оценки. Отмечалось, что этот уровень вырос на 29% по сравнению с ноябрем 2017 года.

При этом в октябре 2018 года россияне взяли в ипотеку рекордные 299,8 млрд руб. (+40,7% к октябрю прошлого года). За два месяца осени россияне взяли в ипотеку больше, чем за первый квартал текущего года, и почти столько же, сколько за первые пять месяцев 2017 года. Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0,5–1,5 п.п.

Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года. В декабре ЦБ второй раз за год повысил ставку до 7,75%, в результате чего ставки выдачи ипотеки вырастут в начале 2019 года.

Источник: РБК


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