Какие правовые сюрпризы ждут россиян 1 января 2019 года

В первый день нового года в России вступят в силу около пятидесяти новых законов и нормативных актов. Изменится пенсионное законодательство, наши соотечественники смогут получать оплачиваемые выходные для проверки своего здоровья, а их работодатели снижать налоговое бремя за счёт оплаты отпуска сотрудникам.

РАПСИ сделало подборку самых важных новогодних изменений законодательства.

Пенсионная реформа

Изменение пенсионной реформы много обсуждалось осенью этого года, а итоговое предложение о её смягчении было высказано президентом в начале осени. С 1 января начнутся поэтапные изменения, которые должны будут завершиться до 2028 года. Мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Изменение пенсионного законодательства не затронет тех, кто уже вышел на пенсию.

Первый этап реформы коснётся мужчин, которым в следующем году исполнится 60 лет, и тех женщин, которым «стукнет» 55 лет. Для них предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев позже указанного возраста: 60,5 лет мужчинам и в 55,5 для женщин, попавших в «переходный» период. Для граждан, выходящих на пенсию в 2020 году, «отсрочка» составит 1,5 года.

Повышение НДС

С первого дня будущего года ставка НДС повысится с 18% до 20%. Один из самых собираемых налогов в России платят организации, продающие товары и услуги, но фактически обязанность выплачивать НДС ложится на плечи потребителей: предприниматели включают его в стоимость продукции.

Но законодатель предусмотрел и послабления для развития Дальнего Востока и Крыма: воздушные перевозки пассажиров и багажа в эти регионы будут облагаться нулевой ставкой НДС. Льготное условие будет действовать как для прилетающих рейсов, так и для улетающих, но коснётся только внутренних воздушных перевозок.

Также государство сохранит льготную ставку НДС в 10% для социальных товаров: продовольствия (кроме деликатесов — прим.ред.), детских товаров, лекарств и печатных периодических изданий, посвященных культуре и образованию.

Отпуск сотрудников станет выгодным

Кроме повышения налоговых ставок, предпринимателей ждут и возможности сэкономить: с начала января при оплате своим сотрудникам отдыха в России можно будет понизить базу налога на прибыль. Зачесть можно не более 50 тысяч рублей в течение одного налогового периода на одного человека.

Работодатели смогут понизить налоговую базу при оплате проезда по России до места отдыха и обратно воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Обратиться к налоговым органам за уменьшением налоговой базы можно при оплате проживания в гостинице или санатории, питания, а также экскурсий. Обязательным условием для работодателя будет являться заключение от лица организации договора с туроператором или турагентом.

Дни здоровья

В новом календарном году у работников появится право выделить один день для проверки своего здоровья и получить на него оплачиваемый выходной день. Частота таких обращений не должна превышать одно обращение за «платным» выходным раз в три года, но пенсионерам и лицам предпенсионного возраста позволят брать выходной на два дня ежегодно.

Бесплатная регистрация

Желающие зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем (ИП) будут освобождены от уплаты государственной пошлины с 1 января, в случае подачи документов в электронном виде.

Также в случае подачи пакета документов онлайн, предприниматели смогут бесплатно ликвидировать юридическое лицо или «закрыть» ИП, а также внести изменения в учредительные документы организации. Таким образом, можно будет сэкономить 4 тысячи рублей пошлины за регистрацию компании, 800 рублей за изменение в учредительные документы и ликвидацию компании вне процедуры банкротства. Индивидуальные предприниматели, подающие документы «по старинке» заплатят за регистрацию 800 рублей, а за прекращение своей деятельности – 160 рублей.

Повышение пособий

C первого января минимальный размер пособия по безработице составит 1500 рублей (до этого было 850 рублей — прим. ред.), а максимальная сумма, на которую смогут рассчитывать безработные достигнет 8 тысяч рублей (ранее было 4900 рублей — прим.ред.). Безработные граждане предпенсионного возраста будут получать от 1500 до 11280 рублей.

Кроме того, с 2019 года пособия будут выплачиваться в первые три месяца после потери работы в размере 75% среднемесячного заработка, а в последующие три месяца – в размере 60%, но не выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной.

Добровольные самозанятые

Четыре российских региона сразу после Нового года введут экспериментальный налоговый режим для самозанятых граждан. Изменения коснутся Москвы и Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Законодатель планирует проверить его работоспособность и впоследствии внедрить и в других регионах.

Жители «экспериментальных» регионов должны будут выплачивать 4% за продажу своих товаров и услуг другим гражданам, а случае работы с юридическими лицами – ставка составит 6%. Гражданам, которые захотят легализовать работу «на себя», не нужно будет платить страховые взносы, а нужно будет просто зарегистрироваться в специальном приложении «Мой налог».

Честная интернет-торговля

С 1 января вводится ответственность товарных интернет-агрегаторов за полученный реальный ущерб из-за предоставления покупателям заведомо недостоверной информации о товаре или услуге, а также продавце или изготовителе товара.

«Кроме того, теперь потребитель получит право предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате предварительной оплаты товара, если она совершалась. Потребитель сможет получить свои деньги в течение 10 календарных дней, при условии, что товар не доставлен пользователю в срок, а потребитель, в свою очередь, направил продавцу уведомление об отказе от покупки товара или услуги в связи с нарушением срока договора.»

Источник: РАПСИ