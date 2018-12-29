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В канализационный колодец провались пероклассница под Красноярском

Закрытый фанерой колодец на территории сельского ДК был на 2,7 метра заполнен холодной водой. Девочку спас пуховик и 15-летний брат. СК возбудил дело о халатности.

29.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В канализационный колодец провались пероклассница под Красноярском

И в Бердске есть опасные колодцы

В Бирилюсском районе возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализационный колодец — по ст.293 (халатность) УК РФ, сообщили 29 декабря в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 23 декабря днем в селе Новобирилюссы ученица 1 класса вместе со своей 9-летней двоюродной сестрой проходили по территории местного Дома культуры.

-7-летняя девочка, не заметив опасность, провалилась в септик, закрытый фрагментом ДВП и припорошенный снегом, который на уровне 2,7 метров был заполнен холодной водой. Старшая сестра, не растерявшись, побежала звать на помощь брата. Через 10 минут 15-летний подросток вытащил замерзающую девочку из воды, и на руках отнес домой, — рассказали в краевом СК.

Спас ребенка пуховик, который как воздушная подушка помог ей удержаться на поверхности. Сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное.

В настоящее время опрошена директор Дома культуры, которая пояснила, что крышку от колодца часто воровали, поэтому его прикрыли фанерой. Следователям предстоит изучить нормативы и условия эксплуатации септиков, а также установить, кто из должностных лиц дома культуры является ответственным за его безопасную эксплуатацию.


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