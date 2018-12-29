Сбила насмерть “газель” пешехода по дороге в Бердск

В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 28 декабря 63-летний житель Академгородка, двигаясь за рулем автомобиля ГАЗ-322132 по трассе Р-256 из Искитима в сторону Бердска, не справился с управлением и совершил наезд на 36-летнего пешехода, двигавшегося по ходу движения.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.