Картошку с огурцами и пельмени подадут на стол в Новый год малышам в приюте Бердска

По словам заведующей отделением приюта Марины Власовой, детки очень обрадуются, когда найдут под елочкой подарки от Деда Мороза
Передали 18 сладких новогодних подарков от читателей «Курьер. Среда. Бердск» для воспитанников отделения приюта Центра помощи семьи и детям «Юнона».
Новогоднюю ночь в приюте встретят 18 воспитанников в возрасте от 4 до 15 лет. Это дети, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, или которых скоро лишат родительских прав. Для ребятишек будет большим сюрпризом найти под елочкой 1 января еще один дар от Деда Мороза. По одному подарку они уже получили на новогоднем утреннике. По словам заведующей отделением приюта Марины Власовой, кто-то из ребятни съел конфеты еще на утреннике, кто-то лакомился сладким чуть подольше. Нашлась и девочка, которая попросила еще один подарок. Новогодние утренники в приюте были очень веселыми. Причем, участвовали в костюмированном празднике все дети. У каждого из них был свой костюм и своя роль.
— У нас одна девочка на празднике веселилась от души. Нужно было видеть, как эта маленькая Снегурочка радовалась Новому году. Просто солнышко. Ее мама сейчас находится в трудной ситуации. Мы ей помогаем, чем можем. Дочь она навещает каждый день. Скорее всего, заберет ребенка в середине января. Был на утреннике 4-летний мальчик, который даже не понял, что это за праздник. По его поведению было ясно, что он ни разу не посещал новогодний утренник, не видел Деда Мороза. За всем наблюдал с распахнутыми глазами, всему удивлялся. Учили с ним стихотворение на праздник, но он так переволновался, что не смог его вспомнить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря Марина Власова.
Вечером 31 декабря воспитатель приюта проведет для деток праздничную программу. Будет праздничный ужин и дискотека. Подготовлено допустимое праздничное меню на все выходные. Запланированы блины, пироги, медицинские работники налепят пельменей.
— Мы стараемся создавать для детей условия, приближенные к домашним. Но у всех домашние условия, конечно, разные. Дети написали пожелания, что они хотели бы поесть на Новый год. Кто-то писал: картошку жареную, сало, колбасу, яйца жареные. Но в детском учреждении такое в меню недопустимо. И поэтому составили его максимально возможным по детским запросам, — отметила Марина Борисовна.
На новогоднем столе у ребятишек будут не только пельмени, пироги и блины, но и картошечка с огурчиками и соленой рыбкой.
Автор видео Галина Панчева
За подарки Марина Власова искренне поблагодарила читателей «Курьер. Среда. Бердск»:
— Мы говорим огромное спасибо тем людям, которые передали подарки для наших детей. Представляете, как будет приятно нашим воспитанникам, проснувшись утром 1 января, найти под елкой еще один сладкий подарок. Дети и так находятся в очень трудном положении и для них любые поздравления приносят огромное счастье и удовольствие. Большое спасибо читателям «Курьер. Среда. Бердск». Желаем всем счастья, благополучия, любви, удачи! Всего хорошего!
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10