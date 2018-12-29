Картошку с огурцами и пельмени подадут на стол в Новый год малышам в приюте Бердска

Передали 18 сладких новогодних подарков от читателей «Курьер. Среда. Бердск» для воспитанников отделения приюта Центра помощи семьи и детям «Юнона».

Новогоднюю ночь в приюте встретят 18 воспитанников в возрасте от 4 до 15 лет. Это дети, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, или которых скоро лишат родительских прав. Для ребятишек будет большим сюрпризом найти под елочкой 1 января еще один дар от Деда Мороза. По одному подарку они уже получили на новогоднем утреннике. По словам заведующей отделением приюта Марины Власовой, кто-то из ребятни съел конфеты еще на утреннике, кто-то лакомился сладким чуть подольше. Нашлась и девочка, которая попросила еще один подарок. Новогодние утренники в приюте были очень веселыми. Причем, участвовали в костюмированном празднике все дети. У каждого из них был свой костюм и своя роль.

— У нас одна девочка на празднике веселилась от души. Нужно было видеть, как эта маленькая Снегурочка радовалась Новому году. Просто солнышко. Ее мама сейчас находится в трудной ситуации. Мы ей помогаем, чем можем. Дочь она навещает каждый день. Скорее всего, заберет ребенка в середине января. Был на утреннике 4-летний мальчик, который даже не понял, что это за праздник. По его поведению было ясно, что он ни разу не посещал новогодний утренник, не видел Деда Мороза. За всем наблюдал с распахнутыми глазами, всему удивлялся. Учили с ним стихотворение на праздник, но он так переволновался, что не смог его вспомнить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря Марина Власова.

Вечером 31 декабря воспитатель приюта проведет для деток праздничную программу. Будет праздничный ужин и дискотека. Подготовлено допустимое праздничное меню на все выходные. Запланированы блины, пироги, медицинские работники налепят пельменей.

— Мы стараемся создавать для детей условия, приближенные к домашним. Но у всех домашние условия, конечно, разные. Дети написали пожелания, что они хотели бы поесть на Новый год. Кто-то писал: картошку жареную, сало, колбасу, яйца жареные. Но в детском учреждении такое в меню недопустимо. И поэтому составили его максимально возможным по детским запросам, — отметила Марина Борисовна.

На новогоднем столе у ребятишек будут не только пельмени, пироги и блины, но и картошечка с огурчиками и соленой рыбкой.

Автор видео Галина Панчева



За подарки Марина Власова искренне поблагодарила читателей «Курьер. Среда. Бердск»:

— Мы говорим огромное спасибо тем людям, которые передали подарки для наших детей. Представляете, как будет приятно нашим воспитанникам, проснувшись утром 1 января, найти под елкой еще один сладкий подарок. Дети и так находятся в очень трудном положении и для них любые поздравления приносят огромное счастье и удовольствие. Большое спасибо читателям «Курьер. Среда. Бердск». Желаем всем счастья, благополучия, любви, удачи! Всего хорошего!