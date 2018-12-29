РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Только духовная культура может спасти общество от деградации, уверен митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в новосибирской епархии.
Решение о кадровых перестановках было принято 28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ.
Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский. его предшественник Евлогий подал прошение «об отставке» в связи с достижением 75-летия.
Согласно пункту 26 главы XVI Устава РПЦ: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».
Просьбу Евлогия удовлетворили и назначили ему материальное содержание от Владимирского епархиального управления.
— Главой Владимирской митрополии быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды, — говорится в официальном решении Синода. — Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму.
На место Никодама временно назначили епископа Троицкого и Южноуральского Григория.
Владыка Тихон известен своими высказываниями о том, что «Курьер. Среда. Бердск» является «агентом Запада». Редакция направляла митрополиту запрос, чтобы он предоставил доказательства своих огульных высказываний. Но ответа мы так и не получили.
Он также заявлял, что блогеры и институты и разведки Запада разлагают Россию. По мнению владыки, Западу нужно поработить весь мир. Многое из того, что пропагандировал Гитлер, внедряется в Россию под видом инноваций и креатива, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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Ну вот в чем церковь от иных государственных структур отличается? Сам же и отвечу. Ничем. Губернаторов судей прокуроров присылают из других регионов и отправлЮт в другие. Чем волосатей лапа теп сладьше служба.
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Ни к селу ни к городу. При чем тут лапа? Перестановка правящего епископа. Один по возрасту ушёл на покой, другой его заменил. Обычное дело…
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Во погонялы придумывают
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Чем дальше от церкви,тем ближе к богу
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