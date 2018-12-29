РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в новосибирской епархии.

Решение о кадровых перестановках было принято 28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ.

Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский. его предшественник Евлогий подал прошение «об отставке» в связи с достижением 75-летия.

Согласно пункту 26 главы XVI Устава РПЦ: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

Просьбу Евлогия удовлетворили и назначили ему материальное содержание от Владимирского епархиального управления.

— Главой Владимирской митрополии быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды, — говорится в официальном решении Синода. — Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму.

На место Никодама временно назначили епископа Троицкого и Южноуральского Григория.