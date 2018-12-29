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РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

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РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Владыку направили служить во Владимир. Его место занял митрополит Челябинский и Миасский. Экс-глава Новосибирской епархии известен своими высказываниями о «пятой колонне» и «агентах Запада».

29.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

Только духовная культура может спасти общество от деградации, уверен митрополит Новосибирский и Бердский Тихон

Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в новосибирской епархии.

Решение о кадровых перестановках было принято 28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ.

Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский. его предшественник Евлогий подал прошение «об отставке» в связи с достижением 75-летия.

Согласно пункту 26 главы XVI Устава РПЦ: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

Просьбу Евлогия удовлетворили и назначили ему материальное содержание от Владимирского епархиального управления.

— Главой Владимирской митрополии быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды, — говорится в официальном решении Синода. — Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму.

На место Никодама временно назначили епископа Троицкого и Южноуральского Григория.

Владыка Тихон известен своими высказываниями о том, что «Курьер. Среда. Бердск» является «агентом Запада». Редакция направляла митрополиту запрос, чтобы он предоставил доказательства своих огульных высказываний. Но ответа мы так и не получили.

Он также заявлял, что блогеры и институты и разведки Запада разлагают Россию. По мнению владыки, Западу нужно поработить весь мир. Многое из того, что пропагандировал Гитлер, внедряется в Россию под видом инноваций и креатива, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ну вот в чем церковь от иных государственных структур отличается? Сам же и отвечу. Ничем. Губернаторов судей прокуроров присылают из других регионов и отправлЮт в другие. Чем волосатей лапа теп сладьше служба.

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    • Аноним

      Ни к селу ни к городу. При чем тут лапа? Перестановка правящего епископа. Один по возрасту ушёл на покой, другой его заменил. Обычное дело…

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  2. Аноним

    Во погонялы придумывают :-D

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  3. Новый мэр

    Чем дальше от церкви,тем ближе к богу

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