Прорвало: из-за порыва теплотрассы остынут батареи в 24 домах центра Бердска

Дефект на тепловой сети в районе многоквартирного дома №10/4 по ул. Ленина в Бердске произошел утром в субботу. Отопление, между тем, отключать совсем не будут. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, снизят температуру теплоносителя.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с производством работ по устранению дефекта на тепловой сети в районе МКД по ул. Ленина, 10/4, возможно снижение параметров температуры горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-13 с 9 часов 29 декабря до окончания работ.

-Пока копаем, ищем порыв. Пока ничего не отключили. Отключения не будет. Там независимая схема на ЦТП, поэтому теплоноситель в любом случае будет циркулировать, только понизится температура, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

Оперативному устранению коммунальной аварии, по его словам, мешают электрокабели, проходящие под землей в районе прорыва теплотрассы:

-Еще согласовываем.

Говорить о сроках ликвидации аварии Алексеенко не берется:

-Раскопаем, найдем дефект, тогда будем принимать решение.

Под «остывание» попадают дома по адресам: ул. К. Маркса, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13; ул. Кутузова, 1; ул. Ленина, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18; ул. Островского, 1А, 1Б; ул. Суворова, 4; ул. Энергетическая, 3, 5, 7, 9;

ДМШ « Берегиня», ДХШ « Весна».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, из «горячего» крана уже бежит холодная вода.

Проблемы с горячей водой будут испытывать дома, относящиеся к ЦТП-6. По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам, здесь забился теплообменник:

-Сегодня в ночь будем делать.