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Заготовку древесины увеличат в Новосибирской области

В 2018 году предприятия по глубокой переработке древесины начали действовать в Куйбышевском, Ордынском, Черепановском районах и в Бердске.

29.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Заготовку древесины увеличат в Новосибирской области

На территории лесов Бердска санитарную вырубку проводит лесхоз

Региональный Минприроды утвердил концепцию развития лесной отрасли. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, главный документ стратегического развития отрасли региона на период 2019 – 2028 годы уже согласован с федеральным лесным агентством. «В планах у нас к 2023 году увеличить заготовку древесины на 23 процента, — рассказал он. — Провести разведку природных ископаемых на территории области, передать в аренду для рекреационной деятельности зоны в Искитимском, Маслянинском, Ордынском районах. Увеличить на 45 процентов площадь лесов искусственного насаждения, на 18 процентов – заготовку семян пихтовых пород».

В связи с изменением лесного законодательства сейчас началась реорганизация лесхозов в государственные автономные учреждения, до которых будет доводиться государственное задание по всем направлениям деятельности.

Государство планирует значительно увеличить поступления доходов во все уровни бюджетов. В этом направлении работа в регионе уже ведётся. Если в прошлом году общая сумма поступлений была 305 миллионов рублей, то в 2018 году достигла 455 миллионов рублей. Лесная отрасль региона реализовала пиломатериалов на сумму около одного млрд. рублей. В 2018 году предприятия по глубокой переработке древесины начали действовать в Куйбышевском, Ордынском, Черепановском районах, в Бердске. В общей сложности создано около 100 новых рабочих мест. В прошедшем году деятельность 17 лесхозов была рентабельной. В 2017 году в плюс смогли выйти только 12. Изменилась в лучшую сторону ситуация в Куйбышевском и Сузунском лесхозах, которые были на грани банкротства.

Источник: nsk.aif.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да китайцы молодцы, наладили глубокую переработку в Бердске, только все едет в Китай(

    Thumb up 2 Thumb down 0

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