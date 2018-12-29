На поиск останков и неизвестных захоронений афганцы Бердска получат грант
Субсидии из областного бюджета на общую сумму 5,960 млн рублей получат три организации, в том числе бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Около 6 млн рублей из областного бюджета получат СО НКО региона на проведение поисковых работ
В министерстве региональной политики Новосибирской области подведены итоги конкурса среди СО НКО для предоставления субсидий в 2019 году на проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших при защите Отечества. Субсидии из областного бюджета на общую сумму 5,960 млн рублей получат три организации.
Как рассказали в минрегполитики, прием заявок на конкурс проводился с 18 по 24 декабря этого года. По итогам рассмотрения заявок субсидии получат некоммерческое партнерство «Новосибирское Военно-Патриотическое Объединение «Мужество, Героизм и Воля!», бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и новосибирская городская общественная организация военно-исторический клуб «Живая История».
Отметим, что министерством региональной политики Новосибирской области и органом государственного финансового контроля будут проводиться проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Это является одним из условий предоставления субсидий получателям.
Конкурс на предоставление субсидий проводился в рамках областной госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2015-2020 годы».
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