Верховный суд: курите дома, но не травите соседей!

29 декабря Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики, в котором помимо прочего обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям в том случае, если дым летит в чужие квартиры.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред», поясняют в Верховном суде страны.

Прецедента добился некий житель Новосибирска, предъявивший иск соседям. Он указал, что ответчик более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца, «чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания».

Суды первой и второй инстанции отклонили иск. Но истец проявил настойчивость и дошел до Верховного суда России. А тот поддержал гражданина, страдавшего от табачного дыма. В конечном счете претензии были удовлетворены, и в качестве компенсации морального вреда взыскано 5 тысяч рублей.

Данное дело включено в обзор судебной практики и должно стать ориентиром для нижестоящих судов. «Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», подчеркнул Верховный суд.

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом. У соседей есть право на чистый воздух, и это право охраняется законом.

Источник: РГ