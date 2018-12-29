Путин запретил доступ к данным о закупках вооружений и военной техники

В закон о гособоронзаказе добавилась норма, по которой данные о закупке военной техники не отражаются при формировании плана заказа. Кабмин настаивал, что прежний порядок позволял посторонним получать данные о гособоронзаказе.

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О государственном оборонном заказе», которые касаются статьи, регламентирующей размещение этого заказа. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новой норме закупки на создание, поставку, обслуживание, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники не учитываются при формировании, утверждении и ведении планов и планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством о контрактной системе закупок для госнужд, говорится в законе.

«Информация о таких закупках не будет попадать в планы-графики, которые должны размещаться в Сети. Соответственно, не все будут знать, что закупается и какие объемы. Это сужает как круг потенциальных участников таких закупок, так и круг лиц, интересующихся этим», — пояснил РБК доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Моисеев также отметил, что принятие законопроекта позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа. «Также это повысит эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники», — подчеркнул он.

В пояснительной записке, которую представило правительство при внесении проекта закона в Госдуму, утверждалось, что закон о гособоронзаказе не содержит требования относительно планов и планов-графиков закупок. Однако такое требование есть в законе о контрактной системе госзакупок. Из-за этого надо было готовить «дублирующие по существу документы», что увеличивало срок размещения заказа.

Кроме того, подчеркивалось в пояснительной записке, подготовка планов и планов-графиков создавала предпосылки «для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения, военной и специальной техники».

«Этим законопроектом правительство хотело снять разные подходы к графикам закупок в законе о гособоронзаказе и 44-ФЗ. Однако это в итоге может привести к ограничению информации о таких закупках», — подчеркнул Моисеев.

Управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов в разговоре с РБК сказал, что «на практику [изменение в законодательстве] никак не повлияет».

​Закон был принят Госдумой 11 декабря. Глава профильного комитета Владимир Шаманов пояснил, что поправки в закон понадобились для того, чтобы «исключить дублирование документов» и повысить эффективность гособоронзаказа.

Официальная статистика по объему гособоронзаказа в России не публикуется. Министр обороны Сергей Шойгу в мае говорил, что его объем в 2018 году составит около 1,5 трлн руб., из этих средств 70% пойдет на закупку вооружения.

Источник: РБК