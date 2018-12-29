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Работа по-Путински

Работать президент России будет до последних минут уходящего 2018 года. А Новый год встретит в кругу родных и близких.

29.12.2018 Фото: кремлин.ру 3 коммент.
 
Работа по Путински

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что до последних минут 2018 года у российского лидера запланированы рабочие встречи.

Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении родных в близких. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи, и отметил, что «это неизбежно». По его словам, среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия.

Также пресс-секретарь президента назвал важным визитом запланированный на 29 декабря приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Работать президент России будет до последних минут уходящего 2018 года…

    Неужели нас ожидает что-то еще круче пенсионной и мусорной реформ, повышения НДС, цен на топливо, на продукты и коммуналку?!

    Ребят, мож скинемся всей страной, чтобы он наконец-то перестал мучать себя и весь народ изнурительным трудом и отдохнул от «работы» годик-другой?

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  2. Аноним

    Партия «Тунеядцы России» внесла в Госдуму законопроект об уголовной отвественности президентов за трудоголизм.
    Посмотрите на Трампа — он на своем посту не работает, а отдыхает — по крайней мере, такое впечатление создают СМИ.
    В отличае от нашего артиста.
    ;)

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  3. Аноним

    Мы и так каждый день скидываемся :-D Все о России думает, отдохнуть бы надо. Неэффективый менеджер, раз ничего не успевает :-D То ли дело «тунеядцы России», были ксероксом, стали «Чёрным ящиком» из что? Где? Когда? По пол года отдыхают :-D

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