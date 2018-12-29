Работа по-Путински

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что до последних минут 2018 года у российского лидера запланированы рабочие встречи.

Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении родных в близких. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи, и отметил, что «это неизбежно». По его словам, среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия.

Также пресс-секретарь президента назвал важным визитом запланированный на 29 декабря приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: ТАСС