Работа по-Путински

Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!
Картошку с огурцами и пельмени подадут на стол в Новый год малышам в приюте Бердска
В канализационный колодец провались пероклассница под Красноярском
Пашинян с Путиным не договорились о цене на газ
Заготовку древесины увеличат в Новосибирской области
Путин запретил доступ к данным о закупках вооружений и военной техники
Обгорел автомобиль на пожаре в гараже ГСК «Орбита» в Бердске
Верховный суд: курите дома, но не травите соседей!
КИЗы: Легальными шубами торгуют в магазинах Бердске
РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима
Работать президент России будет до последних минут уходящего 2018 года…
Неужели нас ожидает что-то еще круче пенсионной и мусорной реформ, повышения НДС, цен на топливо, на продукты и коммуналку?!
Ребят, мож скинемся всей страной, чтобы он наконец-то перестал мучать себя и весь народ изнурительным трудом и отдохнул от «работы» годик-другой?
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Партия «Тунеядцы России» внесла в Госдуму законопроект об уголовной отвественности президентов за трудоголизм.
Посмотрите на Трампа — он на своем посту не работает, а отдыхает — по крайней мере, такое впечатление создают СМИ.
В отличае от нашего артиста.
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Мы и так каждый день скидываемся Все о России думает, отдохнуть бы надо. Неэффективый менеджер, раз ничего не успевает То ли дело «тунеядцы России», были ксероксом, стали «Чёрным ящиком» из что? Где? Когда? По пол года отдыхают
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