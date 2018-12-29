Снежная лавина накрыла 10 человек, одного нашли мертвым в Хабаровском крае

Десять человек оказались под снежной лавиной в Николаевском районе Хабаровского края, семерых удалось спасти, один человек погиб, сообщили в региональном управления МЧС сегодня, 29 декабря.

Информация о сходе лавины на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Николаевского района поступила в МЧС утром в субботу.

«Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого», — рассказал представитель ведомства.

Представитель администрации Николаевского района сообщил, что состояние семерых спасенных оценивается как тяжелое, они доставлены в больницу Маловершинного.

Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы, в которых участвуют сотрудники предприятия и местное население – всего более 50 человек. Снег расчищают лопатами и бульдозером. Кроме того, на помощь готов вылететь Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, но пока погодные условия не позволяют этого сделать.

В МЧС отметили, что с 25 декабря в Николаевском районе выпало более 50 миллиметров осадков, что превышает месячную норму. Улучшение погоды ожидается в воскресенье.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

По состоянию на 12.30 (хбр) в ходе поисково-спасательных работ из-под снежных масс всего удалось извлечь 7 человек (в том числе тот, который откопался сам). Ещё один человек обнаружен без признаков жизни. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

По уточнённым данным, всего под снежными массами оказалось 10 человек. Судьба оставшихся 2 человек остаётся пока неизвестной.

В настоящее время на месте продолжают работать 55 человек и 6 единиц техник от предприятия и местной пожарной части. С помощью бульдозерной техники, лопат и другого инструмента они ведут расчистку снежных масс.

Также приведены в готовность от Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ДВРПСО МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России 56 человек и 5 единиц техники, в том числе воздушное судно. Однако пока в Николаевском районе из-за прохождения циклона метеоусловия не позволяют привлечь авиацию. Также трудность в передвижении наземной группы составляют ледовые переправы на пути следования из-за недостаточной толщины льда.

Кроме этого в готовности находятся две группы спасателей от краевого управление ГОЧС Правительства Хабаровского края в г.Николаевска-на-Амуре и п. Де-Кастри Ульчского района.

Из-за прохождения циклона погодные условия в Николаевском районе не благоприятные — осадки различной интенсивности, метель, ветер с порывами до 22 м/с.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России ведётся сбор и анализ поступающей информации для координации действий сил и средств.

Добычей золота в Многовершинном занимается ЗАО «Многовершинное», которое является крупнейшим подобным предприятием. Основано в 2000 году, с 2002-го предприятие входит в состав Highland Gold Mining Ltd. По результатам добычи золота оно находится на третьем месте среди золотодобывающих компаний России, передает РИА Новости