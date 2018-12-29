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Какие знаки знаки Зодиака будут самыми удачливыми в 2019 году?

Удача, особенно в карьере и финансах, будет сопутствовать овнам, львам и стрельцам.(ПРОГНОЗ)

29.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Какие знаки знаки Зодиака будут самыми удачливыми в 2019 году?

Астрологи делают прогноз на 2019 год

Огненные знаки зодиака: овны, львы и стрельцы будут самыми удачливыми в 2019 году, им будет сопутствовать удача во всех делах, особенно в карьерных и финансовых вопросах, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.

«Больше всего повезет стрельцам и львам. Здесь причина — Юпитер стрельца, при этом львам этот фарт достанется летом, в августе, стрельцам уже в январе. В принципе повезет и овнам в январе-феврале от этого Юпитера», — сказал астролог Павел Чудинов.

Этим знакам будет сопутствовать удача во всех делах, особенно в карьерных и финансовых вопросах, добавила в свою очередь астролог Лилия Любимова. Также эксперт назвала еще два удачливых знака – весы и водолеи.
«Еще два будут таких достаточно удачливых знака, но немного по-другому, им очень важно не упустить удачу, быть внимательным к знакам судьбы, потому что у них могут быть счастливые шансы, удачные стечения обстоятельств, какие-то неожиданные предложения – это соответственно весы и водолей», — подчеркнула Любимова.

При этом она отметила, что у тельцов и раков будет спокойный комфортный год, «каких-то сверхрадужных перспектив, как, например, у огненных знаков не будет».

Новый жизненный цикл начнется у представителей знака земли, в том числе у козерогов, рассказали астрологи.

«Козероги находятся на границе больших перемен своей жизни, но эта граница будет проходить два года, то есть у козерогов в ближайшие год-два сильные изменения жизненных условий. Этот процесс полностью поменяет их жизнь, нужно быть осторожным и терпеливым», — пояснил Чудинов.

Любимова добавила, что козерогам надо быть аккуратнее в рабочих моментах, если они планируют занимать какие-то должности, то нужно «поменьше об этом рассказывать, их могут подсидеть».
Также она подчеркнула, что осторожными нужно быть девам, рыбам и близнецам, так как год для них будет довольно сложным.

«Представителям этих знаков нужно быть аккуратнее, потому что у них может начаться,… как мы называем – негативная полоса в жизни, им нужно следить больше за здоровьем. Им надо поменьше вступать во всякие конфронтации, заранее готовить необходимые отчеты, поаккуратнее быть со всякими судебными делами, штрафы оплачивать», — сказала собеседница агентства.

Источник: РИА Новости


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