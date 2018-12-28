Одинокие старушки со слезами радости приняли подарки от читателей «Курьер. Среда. Бердск»

Шести одиноким бабушкам 27 декабря передали подарки от читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году раздвинули границы благотворительной новогодней акции и собирали подарки не только для больных детей, но и для одиноких стариков. Комплексный центр социального обслуживания населения подобрал несколько кандидатур из бердчанок золотого возраста, которым помощь не будет лишней. Таких нашлось шесть человек. Соцработники невзначай поинтересовались, какой бы они хотели подарок на Новый год. Четверо предпочли в качестве подарка постельное белье, одна — покрывало на диван, другая — электрический чайник.

Надежде Квашниной 72 года. Она инвалид третьей группы. Живет одна. После операции Надежде Александровне понадобилась помощь, и она обратилась за ней в Комплексный центр социального обслуживания населения.

В Бердск Надежда Квашнина приехала в 1965 году. Работала на БЭМЗе.

Когда Надежде Александровне передавали подарок от читателей «Курьер. Среда. Бердск», у нее в глазах заблестели слезы.

— Спасибо всем благотворителям, кто подумал о нас. Большое спасибо. Желаю в Новом году здоровья, удачи во всех делах и всего самого доброго. Чтобы все у них было замечательно, и у нас тоже, — произнесла Надежда Квашнина.

Автор видео Галина Панчева



85-летняя Евдокия Каразеева разулыбалась, когда ей передали комплект постельного белья от читателей «Курьер. Среда. Бердск», и призналась, что впервые получает подарок от посторонних людей. И ей очень приятно.

На долю Евдокии Ивановны выпала непростая жизнь. Во время Великой Отечественной войны, когда ей было всего 10 лет, пошла работать в колхоз. Была рассыльным в сельсовете.

Рано утром топила печь, таскала из проруби воду, мыла полы. Позже приходили председатель и секретарь и отправляли ее вызывать то одного, то второго.

— У нас три колхоза было в деревне. Другой раз: иди за Гуньковым сходи, иди за Нечаевым сходи. Туда я только сбегаю, 6 км, прихожу, а мне говорят, что надо еще было и Иванова вызвать. И опять туда бегу, — вспомнила Евдокия Ивановна.

В молодости Каразеева сбежала с лесозаготовок в Новосибирск. Работала нянькой. Затем ушла на предприятие. Железная дорога, воинская часть, троллейбусное депо — работа все время была тяжелая. Ушла на заслуженный отдых, но продолжала подрабатывать техничкой в институте еще 14 лет. В Бердск переехала в 1992 году.

Благотворителям Евдокия Ивановна пожелала всех благ.

Автор видео Галина Панчева



77-летняя Мария Бычкова осталась очень довольна подарком — теплым и мягким пледом.

— С Новым годом, дорогие друзья! Счастья всем. Самое главное, чтобы было здоровье. Чтобы небо было мирным. Как хорошо жить сейчас, — сказала Мария Петровна.

Автор видео Галина Панчева



Зинаида Шушкова со своей семьей «проехала весь белый свет», отец очень любил перемену мест, прежде чем оказалась в Бердске. Было ей тогда 20 лет. В старом Бердске Зинаида Григорьевна устроилась намывать плотины. Потом трудилась в торге, на радиозаводе. Затем ушла на БЭМЗ. Из-за квартиры. Получила трешку, в которой живет уже 66 лет.

— Я благодарна, что вы помните о нас. Я не могу говорить. Спасибо, — со слезами сказала 85-летняя Зинаида Шушкова.

Автор видео Галина Панчева



Для 88-летней Зои Ощепковой благотворители подарили электрический чайник. Родом Зоя Дмитриевна из Ордынского района. В Бердск приехала в 1968 году. Работала в Бердском санатории.

— Я на пенсии еще 8 лет работала. Не распался бы, так, может быть, и сейчас там сидела бы. Сестра-хозяйка смеялась. Там еще баба Шура была — много лет работала. Так вот шутила: «Вас не выгонишь с бабой Шурой, санаторий сгорит, вы на пепелище будете сидеть», — со смехом вспоминала прошлое Зоя Дмитриевна.

Бабушка до слез была благодарна читателям «Курьер. Среда. Бердск».

— Спасибо. Дай Бог здоровья тем, кто это придумал. Эту акцию. Дай Бог им всем здоровья. Ой, большое спасибо, ой, большое спасибо. Мы очень рады. Слов нет. Не могу придумать, — благодарила Ощепкова.

Подарок от читателей «Курьер. Среда. Бердск» получила 69-летняя Валентина Сотникова. В Бердск она приехала вместе с родителями в 14-летнем возрасте. В их семье было четверо детей. Теперь Валентина Анатольевна осталась одна.

— С большим чувством благодарности поздравляю всех с Новым годом. Большого счастья всем. Мирного неба. Чтобы поменьше тревог было, побольше приятного. Чтобы дети и внуки радовали старых нас. Чтобы люди не черствели душой и помнили, что рядом живут не совсем бывает благополучные люди. Что кому-то помочь нужно, кому-то участие надо, слово доброе, поступок какой-то. И поэтому нужно жить так, как люди могут и должны жить среди людей.

Автор видео Галина Панчева

