Михаил Шабанов: Авторитет учителя подрывают не школьники, а СМИ

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает проект «Молодой учитель».

29-летний Михаил Шабанов преподает историю в бердской школе №8 уже семь лет. Он не представляет своей жизни без школы и считает, что мужчины должны работать в школах:

— Мужчин не хватает в школах очень сильно. Но я не единственный мужчина в школе, и я этому рад. В нашей школе два учителя физкультуры, два учителя технологии, учитель ОБЖ. Мужчина в школе — это другое, чем женщина, со мной в этом согласятся многие преподаватели и дети. В школе должен чувствоваться стержень, без этого никак. Особенно в таких предметах, как история, там должно быть много мужчин. Последняя тенденция такова, что число мужчин в школах прибавляется.

Он и через 10 лет видит себя в школе, которая со временем очень изменится.

Его мечта, чтобы отчетов было как можно меньше. Это очень сильно замедляет работу преподавателей. Приходится много времени уделять отчетам, а это время можно было бы использовать для дополнительной работы с детьми.

Школа в конце концов должна отойти от этого и перейти в электронный формат.

— Хочется чтобы школы менялись в плане технического оснащения. Появлялись бассейны, тренажерные залы, помещения для занятий режиссурой, — мечтает Михаил.

По его мнению, авторитет учителя постепенно поднимается, это радует:

— У нас много талантливых ребят, заинтересованных в учебе, исследованиях. Они задают вопросы. Есть сложные ученики, есть те, кто интересуется только телефоном и интернетом. Это сказывается не только в том, как они приветствуют учителя, но сказывается и в работе с преподавателем, в их внимательности и заинтересованности, в ответственности перед преподавателем, в нацеленности на результат. Но авторитет нужно поднимать. К сожалению, ниши отечественные СМИ рисуют образ учителя нелицеприятным. За последние месяцы новостей 6-7 — кричащих публикаций, о том, что преподаватель унизил, избил, отобрал, отматерил, выгнал, запретил.

Автор видео Елена Белоусова



Авторитет учителя рушат не школьники а СМИ, — убежден преподаватель истории. За последние пять лет он, говорит, не увидел ни одного фильма, где рисовался бы светлый, добрый образ учителя. Когда выходят статьи про молодых педагогов, это хорошо, считает Михаил. Это позитивно влияет и расширяет кругозор читателя.

Статьи выходят ко Дню учителя, но в повседневной жизни, кроме 1 сентября очень редко вспоминают про педагогическую работу.

— Мне кажется, в СМИ должно быть больше статей, интервью, проектов, посвященных школам, истории школ, педагогическим династиям. У нас был замечательный проект «Герои нашего двора», посвященный ребятам, достигшим больших успехов в спорте, нашим местным дарованиям, это очень классно. Ходишь, смотришь на молодежь и узнаешь товарищей, школьников, становится приятно. Было бы замечательно, если бы такой же проект был посвящен педагогическим работникам, — предлагает учитель.

Автор видео Елена Белоусова



“Ярких” детей становится больше

— Сейчас больше детей позволяют себя яркие волосы и татуировки. Конечно, я такому ученику ничего не скажу. Что я могу сделать? Я не выгоню его с учебного процесса. Я не буду его отчитывать перед всеми, мол, посмотри, какой ты, как ты выглядишь. Никогда такого не скажу. Мое лично мнение не поменяется к нему как к человеку. Потом может быть состоится разговор тет-а -тет. Я ему объясню, что есть другие ученики, которым может быть не нравится, что ты с татуировкой пришел, кого это может оскорбить. Вне школы ты можешь самовыражаться. Одевать джинсы, кеды, кепку, цепь, ходить на рок концерты. Есть правила в обществе, которые все должны соблюдать.

Любимое место на земле — Алтай

Он обожает Алтай. Старается с друзьями выбирать разные маршруты. Любит историю Алтая, музеи, уникальные места. Любит книги. Мечтает подняться на вершину Белухи.

— Там ощущаешь себя спокойно с одной стороны, с другой — адреналин бешеный, сердце стучит и дух захватывает от красоты, — рассказал педагог.

Своим главным учителем Михаил считает жизненный опыт, который учит, воспитывает, показывает, как надо поступать или не надо в той или иной ситуации: «Мама ему подсказывает, может и критиковать, но это критика без черноты. Если мама критикует, она это делает с доброй целью, чтобы все было хорошо и направляет на правильный путь».

В школу, по его мнению, он пошел работать благодаря своим учителям:

— Я начинал учиться в школе №8, и историю вела Наталья Краморова. Я запомнил ее уроки. Это было четко, это было волнительно и даже в какой-то степени не то, чтобы страшно… Я помню четкую структуру ее уроков, это было круто. Наша первая учительница Татьяна Казачкова прививала нам рыцарские ценности. Для меня большую роль в моей жизни сыграли учителя из музыкальной школы — театрального отделения: Оксана Мокриенко и Любовь Голубева. Я им очень благодарен. Они внесли неоценимый вклад в мою жизнь.

По мнению педагога из Бердска, учитель должен научить в первую очередь уважать окружающих, ценить товарищей и дружбу. Учителя должны учить школьников ставить цели и не бросать их на полпути, а достигать их, любить свое Отечество, жить на благо страны, быть достойным гражданином.