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Избежать уголовной ответственности может водитель ВАЗа, сбивший женщину с коляской на «зебре» в Бердске

Спустя пять месяцев после ДТП вблизи ТЦ «Орбита», в отношении 70-летнего водителя не принято решение о наказании. Материалы проверки до сих пор не поступили из ГИБДД в бердскую полицию.

28.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: ТВК Нет комментариев
 
Избежать уголовной ответственности может водитель ВАЗа, сбивший женщину с коляской на зебре в Бердске

Женщина после ДТП пролежала в коме две недели

Прошло пять месяцев с ДТП, которое могло окончиться трагически для бердчанки и ее малолетнего ребенка. Авария произошла на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита». Днем 19 июля женщина с ребенком  в коляске переходила дорогу на пешеходном переходе у пересечения улиц Лунной и Космической. 70-летний водитель ВАЗа, летел со стороны микрорайона Южного и сбил женщину с коляской.

Мама пострадавшей молодой женщины рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что ее дочь Юлию вводили в искусственную лекарственную кому. Ребенок, находившийся в коляске, не пострадал, женщина успела вытолкнуть ее на тротуар.

Врачи бердской ЦГБ собирались отправлять Юлию в новосибирский НИИТО им. Цивьяна Минздрава России, чтобы прооперировать ее сломанный позвоночник.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» следователь отдела полиции Бердска Светлана Гусельникова сегодня, 28 декабря, материалы проверки из ГИБДД все еще не поступили в полицию.

— Материалы административной проверки еще не поступили к нам. У сотрудников ГИБДД есть полгода, чтобы закончить проверку. Если будет установлен тяжкий вред здоровью пострадавшей, то будет принято решение о возбуждении уголовного дело. В другом случае водитель автомобиля понесет административное наказание, — сообщила Светлана Гусельникова.


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