Подорожает проезд на электричке до Бердска на 6 рублей

Власти Новосибирской области повысили тарифы на электрички. Билеты на дальние расстояния в среднем подорожают на 9,5%.

Стоимость проезда вырастет с 1 января, следует из документов регионального департамента по тарифам. Меньше всего подорожают билеты в первой зоне (до 5 км) — с 21 до 22 рублей. Во второй (6−15 км) цена останется прежней.

«Начиная с третьей зоны (от 16 км) рост тарифов составит в среднем 9,5% дифференцированно в зависимости от дальности поездки», — рассказали в пресс-службе «Экспресс-Пригорода».

Например, билет от Бердска до центра Новосибирска подорожает с 59 до 65 рублей. Проезд от Искитима вырастет с 64 до 70 рублей.

Действующие тарифы установили в феврале 2015 года, передает Тайга.инфо.