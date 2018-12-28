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Подорожает проезд на электричке до Бердска на 6 рублей

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Подорожает проезд на электричке до Бердска на 6 рублей

«Экспресс-пригород» повышает стоимость проезда в пригородных поездах с 1 января почти на 10%.

28.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Подорожает проезд на электричке до Бердска на 6 рублей

Многие жители Бердска уезжают на электричке в вокзала

Власти Новосибирской области повысили тарифы на электрички. Билеты на дальние расстояния в среднем подорожают на 9,5%.

Стоимость проезда вырастет с 1 января, следует из документов регионального департамента по тарифам. Меньше всего подорожают билеты в первой зоне (до 5 км) — с 21 до 22 рублей. Во второй (6−15 км) цена останется прежней.

«Начиная с третьей зоны (от 16 км) рост тарифов составит в среднем 9,5% дифференцированно в зависимости от дальности поездки», — рассказали в пресс-службе «Экспресс-Пригорода».

Например, билет от Бердска до центра Новосибирска подорожает с 59 до 65 рублей. Проезд от Искитима вырастет с 64 до 70 рублей.

Действующие тарифы установили в феврале 2015 года, передает Тайга.инфо.


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