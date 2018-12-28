В Бердске приглашают детей записаться  в кружок Робототехники

Робототехника для детей – это новый современный вид занятий, позволяющий прикоснутся к миру IT технологий вне школы и раскрыть способности. Придя в кружок робототехники ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение , познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного. Для этого в детском центре робототехники SW Robot есть всё необходимое, начиная от материальной базы электронных компонентов, заканчивая собственной лабораторией. В кружок робототехники приглашаем детей от 8 до 15 лет. Первый месяц занятий для новичков предоставляется совершенно бесплатно, что позволит определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет. Посещение первого месяца занятий ни к чему не обязывает.

Уважаемые мамы и папы, SW Robot -это самая настоящая детская лаборатория в Бердске, в которой можно сделать практически всё, связанное с электроникой и программированием своими руками! Ознакомиться с фотоотчетами работы кружка вы можете в разделе Медиатека на нашем сайта https://sw-robot.ru/fotogalereya



Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете

по тел. +7 (383) 380-40-40

или на сайте www.sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки

Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

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