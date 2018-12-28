Пожар с двумя трупами расследует СК в р. п. Линево

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара, который произошел в пятницу утром в р. п. Линево Искитимского района.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 декабря в квартире 5-этажного дома №13 на ул. Листвянской после тушения пожара обнаружены тела двух 19-летних братьев.

По данному факту следователем следственного отдела по Искитимскому району СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших. Квартира полностью выгорела. Мать погибших и их 2-летний брат получили легкое отравление угарным газом.