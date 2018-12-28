Детям из бедной семьи подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Подарила новогодние подарки от благотворителей трем детям из малообеспеченной семьи в Бердске редакция «Курьер. Среда. Бердск» 27 декабря.

Трех малышей, 7-летнюю Сабину, 6-летнего Федю и 3-летнюю Лану, Люба воспитывает одна. Женщина сбежала от мужа и потому фамилию семьи мы не будем указывать. Когда ее спросили, бил ли ее супруг, Люба опустила глаза и призналась: «Все бывало».

Ютится семья в крохотной комнате, где почти все пространство занимает диван. Половину зарплаты Любе приходится отдавать за съемное жилье. Недавно ей повезло и она нашла вторую работу. И дома почти не находится. Работает днем и ночью. Хорошо, что за ребятишками приглядывает бабушка.

По оценке Любы, сейчас они с горем пополам сводят концы с концами. Но совсем недавно было время, когда маме с детьми не было, что поесть и где жить. Говорит, что помогли добрые люди. Взяли на время к себе пожить. Кормили, поили. Потом нашлись другие добрые люди и сняли Любе с детьми комнату в общежитии.

— Я не знаю, что с нами было бы, если бы нам не помогли, — говорила «Курьер. Среда. Бердск» Люба.

Чтобы ребятишки не остались на Новый год без подарка, Люба уже давно стала потихоньку подкупать конфетки и шоколадки. Она достала со шкафа коробочку от новогоднего подарка, скорее всего, осталась с прошлого Нового года, и показала его содержимое — там было немного конфет и пара небольших шоколадок. Собирала один подарок на троих детей. И очень обрадовалась, что детям привезут подарки от благотворителей-читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Когда ребятишки узнали, что им принесут гостинцы от Деда Мороза, стали с нетерпением ждать намеченного дня. Разучивали и репетировали песенку и стишки. И когда в их дом пришел корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с несколькими большими пакетами, Федя, Лана и Сабина устроили небольшое выступление.

Автор видео Галина Панчева



Федор, хоть и не успел выучить стихи полностью, с воодушевлением декламировал строчки из них.

Автор видео Галина Панчева



Глаза детей сияли от восторга, когда на диван из пакетов посыпались мягкие игрушки, карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, игрушечные солдатики, машинки. Была даже маленькая куколка, которую из общей массы быстренько вытащила Лана.

Автор видео Галина Панчева



Ребятишки даже не обращали внимания на коробки со сладкими подарками и пятикилограммовый пакет с конфетами. Они забрались на диван и начали играть. Еще их очень волновал вопрос: куда складывать игрушки? Ведь теперь их так много. Бабушка успокоила непосед, мол, принесет коробку, куда войдут все их игрушки.

Автор видео Галина Панчева



Среди подарков благотворителей были и для всей семьи — два комплекта постельного белья. Люба отметила, что это очень нужные для них вещи.

— Спасибо всем добрым людям. Для меня это такая большая помощь. Счастья всем и здоровья, — пожелала благотворителям Люба.