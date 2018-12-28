Кто потерял пакет с подарками в маршрутке?

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Детям из бедной семьи подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск» Бердск 2018: Коррупционные процессы, коммунальные аварии, реконструкция и другие достижения До $466 млрд увеличила свои международные резервы Россия

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