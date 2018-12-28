Тариф на воду индивидуально рассчитан для Бердска

Из-за коммунальных аварий происходят свои в подаче воды
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: Почему в Бердске тарифы на отопление, горячую и холодную воду выше, чем в Новосибирске и области?
Ответ: Тарифы на отопление, горячую и холодную воду регулируют и утверждает департамент по тарифам Новосибирской области на основании экспертизы обосновывающих документов индивидуально для каждого населенного пункта Новосибирской области. При расчете тарифа учитывается как затраты на ресурсы — топливо, электроэнергию и прочее, так и уровень потерь, протяженность и степень изношенности коммуникаций, в том числе показатели энергосбережения и энергоэффективности. Например, тарифы на водоснабжение в городе Бердске выше, чем в Новосибирске, но ниже, чем в городе Оби, Краснообске, Кольцово и Линево.
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