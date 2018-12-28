Бердск 2018: Коррупционные процессы, коммунальные аварии, реконструкция и другие достижения

Прощаясь с уходящим 2018 годом, мы подводим его итоги. Каждый решает для себя, какие планы удалось реализовать в этом году, а какие воплотятся в реальность уже в следующем 2019-м. Власть Бердска не раз заявляла, что городское хозяйство — это живой организм, за здоровьем которого необходимо следить. «Курьер. Среда. Бердск» вспомнил о самых масштабных событиях в истории Бердска в 2018 году.

Коррупционные скандалы

Начало 2018 года ознаменовалось вынесением приговора в отношении бывшего начфина мэрии Бердска Ирины Вагнер. В апреле судья бердского городского суда признала ее виновной в халатности. По вине Ирины Вагнер ее бывшая подчиненная Яна Ведяшкина, которую осудили в 2017 году, похитила из городской казны 7 миллионов рублей. Ирину Александровну суд приговорил к условному наказанию — 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 15% дохода в пользу государства. Вагнер свою вину не признала и даже обращалась с апелляцией в высший судебный орган.

В этом году на скамью подсудимых села с пособниками другая работница управления финансов горадминистрации. Бывшего директора Центра информационно-материального обеспечения мэрии Анну Захарову следствие обвиняет в присвоении порядка 2 миллионов рублей. Вместе с ней в августе 2018 года перед судом предстали Сергей Горбунов (брат осужденной Ирины Вагнер), журналистка Ника Шапран (жена бывшего депутата Виталия Шапрана) и медсестра Ирина Кращук (жена управляющего Новым поселком Олега Кращука). По версии следствия Анна Захарова платила троим подчиненным зарплату, хотя те фактически не выполняли свои трудовые обязанности. Суд в отношении четырех обвиняемых не завершен.

25 декабря в бердском городском суде началось рассмотрение уголовного дела экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей. Обвиняемые не признали свою вину и попросили судью разобраться по «справедливости и закону» в этом сложном деле. Защита Дыненкова вовсе заявила, что дело изначально имело политический окрас, так как «нынешний глава Бердска кому-то неугоден».

Фигурантом еще одного уголовного дела оказался Сергей Оленич в 2018 году. По версии следствия он является пособников в растрате 1,4 миллиона рублей, которые ему незаконно выплатила директор «Спецавтохозяйства» Софья Солопова. По версии следствия Софья Солопова устроила Оленича замом, выплачивала ему зарплату, когда он не выполнял свои должностные обязанности. Оба подсудимых вину не признают и в надежде на «справедливый суд», попросили судью бердского городского суда направить дело на рассмотрение в Новосибирск.

Логическое завершение приобрела история и бывшего директора «Жилстройсервис» Алексея Осина. По версии следствия, он собирал с жителей деньги за коммунальные услуги, но не перечислял их на счет поставщика — Комбината бытовых услуг. В октябре судья бердского горсуда вынес в отношении него приговор — признан виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате, а также в краже. Осина приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако он уже отбыл срок, находясь под домашним арестом с начала следствия. Стоит отметить, что из предъявленных 12 эпизодов, в суде подтвердились лишь четыре. По итогам судебных разбирательств вменяемый причиненный ущерб снизился с 20 до 8 миллионов рублей. С момента вступления приговора в законную силу руководство бердского КБУ предъявило Осину гражданский иск.

В конце августа начался еще один довольно громкий процесс — на скамье подсудимых встретились бывший начальник полиции Сергей Проценко и его дочь Екатерина Песляк. Отца и дочь обвиняют в мошенничестве с земельным участком. После допроса всех свидетелей, защита обвиняемых попросили суд еще раз оценить реальную стоимость «роковой земли» Проценко. Следствие полагает, что его сумма равна 2,1 миллиона рублей, а независимый эксперт защиты оценил его в 820 000 рублей. Результаты новой экспертизы станут известны в начале 2019 года.

Не обошлось в судебном заседании и без слез. Двоих бывших сотрудниц Анну Телешеву и Ольгу Гришину, кравших деньги умерших пенсионеров и сирот, суд признал виновными в совершении преступления. Бердчанки похитили 280 000 рублей и у живых пенсионеров и детей-сирот. Подсудимые попросили суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без допроса свидетелей рассмотрения доказательств вины. В суде они раскаялись и обещали, что больше никогда не будут воровать. Женщин суд приговорил к условному наказанию — Ольгу Гришину к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, а Анну Телешову к 3 годам.

Неожиданно обернулось судебное заседание для обвиняемого Алексея Федосеева. 14 декабря из зала суда, обвиняемого в хищении более 2 миллионов рублей, отправили в СИЗО. Причиной послужило препятствие следственным действиям. В конце ноября, находясь под подпиской о невыезде, он продал свой арестованный приставами автомобиль Opel. Приговор в отношении него станет известен в следующем году. По версии следствия, он обманным путем выманил у своего друга, врача-онколога, под предлогом сделки купли-продажи квартиры в Новосибирске крупную сумму.

Капитальный городской ремонт

В 2018 году в Бердске удалось реализовать федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Теперь жители Микрорайона ездят по современной и реконструированной дороге на улице Лунной. За 84 миллиона рублей, выделенные из федерального, областного и местного бюджетов удалось отремонтировать участок дороги от улицы Боровой до дома №11А по улице Лунной — почти 900 метров. В рамках реконструкции сделали дорожное полотно, тротуары, освещение и ограды.

Благодаря инициативе бердчан программа «Безопасные и комфортные дороги» переплелась с другой государственной программой «Комфортная городская среда». Двор дома №2 по улице Лунной преобразился — расширилась парковка, модернизирована детская площадка. В программу вошли еще две придомовые территории — дома №20 микрорайона Северного, домов №1 по улице Горького и дома №50А по улице Вокзальной. На открытие последнего приехали вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка и глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

Весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов. Власть Бердска приняла кардинальное решение — построить колодцы, входящие в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 частных домов. Белгородская компания «Виогем» уже построила два колодца, деньги на строительство еще трех в 2019 году уже выделены. На первый опыт внедрения дренажной системы для понижения грунтовых вод в Бердске в целом потратят более 80 миллионов рублей.

Фекальные мины

В своем интервью «курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин признал, что город действительно сидит «на фекальной мине». О необходимости грандиозной реконструкции коммунальных сетей говорил и его заместитель Владимир Захаров. Власть отмечает, что на необходимые Бердску работы может потребоваться более 2 миллиардов рублей. Без финансирования из федерального и областного бюджетов городу не обойтись.

Подтверждением необходимости ремонта городских сетей послужила масштабная коммунальная авария на улице Ушакова летом 2018 года. 25 июня канализационные реки побежали по улицам Краснофлотская, Красноармейская и Ушакова. Причиной тому стал изношенный канализационный коллектор. Первый раз в 2018 году асфальт провалился там в апреле. Позже, на коллекторе заменили около 150 метров трубы. Провалы появлялись один за другим. Из-за обвала грунта образовался подпор в канализации. На протяжении месяца, пока коммунальщики устраняли последствия ЧС, жители Микрорайона задыхались от фекального смрада. Ситуация была признана чрезвычайной. На устранение ЧС привлекались областные деньги. В общем на ликвидацию взрыва «фекальной мины» было потрачено около 15 миллионов рублей.

Жителям дома № 126 по улице Ленина в начале октября 2018 года пришлось не сладко — канализация заполнила подвал дома. Коммунальщики Бердска пришлось вскрывать грунт и менять около 16 метров труб. Чтобы найти причину потопа. Как выяснилось, фекальные реки вылились из-за подпора в канализации. Сотрудники КБУ вытащили из канализации металлическое 40-литровое ведро, заполненное бетоном и камнями.

А с наступление сибирских холодов жители Микрорайона вновь утопали в нечистотах. Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов по ул. Рогачева в Бердске.Канализационными стоками затопило автобусную остановку «Дои ветеранов», проезжую часть и тротуар. Фекалии выходили наружу двое суток, источая зловоние и делая невыносимой жизнь людей в окрестных домах. Оказалось, что причина фекального потопа кроется в безответственности бизнесменов, делающих деньги на нечистотах.

Спустя два месяца фекальный смрад вновь окутал Микрорайон. На этот раз нечистоты вылились в районе остановки «Вымпел» из канализационной трубы, прилегающей к домам №10 Микрорайона и №15 по улице Рогачева. Вы тот же день коммунальщики ликвидировали аварию, вытащив из труб тряпки и ветошь.

Город строится

В 2018 году совершилось долгожданное событие для бердчан — в микрорайоне Южном началось строительство школы и детского сада. 14 сентября, священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном, а чиновники заложили по камню в строящееся здание.

Планировалось, что детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. Сегодня уже возведены стены будущего детского сада. Власть Бердска заявляла, что сроки строительства важных социальных объектов сократят.

Изменила свой облик и территория возле бердского роддома. В рамках социального проекта «Мое солнышко, на въезде к родильному отделению появилась стела, символизирующая материнство, а вдоль дороги деревянные фигуры в виде матери и дитя. А в канун празднования Дня матери состоялось открытие скульптуры на центральной площади возле роддома. Семейство железных аистов свило гнездо перед городским роддом вечером 30 ноября.

Резонансные законы

Новые законы 2018 года потрясли многих россиян, но бердчане встретили изменения достаточно стойко. Не многие жители Бердска присоединялись ко всероссийским акция протеста против пенсионной реформы. Однако бердская партия коммунистов продолжала сопротивляться новому закону, даже после его подписания президентом страны.

Новый мусорный тариф произвел некоторый ажиотаж среди населения, однако бердчанам некуда деваться. С 1 января 2019 года все жители Новосибирской области будут платить ежемесячно за мусор 92,42 рубля с носа. Хуже всего придется бизнесменам, расходы на вывоз отходы сотрудников для них вырастут в десятки раз.

Все владельцы частных домов в центре Бердска взбунтовались. Согласно новому генеральному плану города. Место, где сейчас стоят их дома, рассматривается как перспективное под застройку многоэтажками. Свое мнение они высказывали на встречах с бердской властью. А генеральный директор «СибНии градостроительства» Владимир Савко, компания которого разрабатывает генплан, вовсе назвал Бердск деревней и заявил, что частную жилую застройку в центре города необходимо снести.

Протестующие против сноса частных домов бердчане написали обращение мэру Бердска Евгению Шестернину, депутатам четырех избирательных округов, где есть частный сектор в центре города, а также губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Согласно нового генплана, под многоэтажную застройку потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.

Что ждать в 2019 году?

У власти Бердска грандиозные планы на следующий год. Для маленьких жителей 1 сентября в микрорайоне Южном откроет двери новый детский сад. Годом позже ученики Микрорайона начнут получать знания в новой школе в Южном.

В грядущем году будет реконструирован железнодорожной вокзал Бердска, начнется строительство театра, продолжиться реализация госпрокрамм по благоустройству города «комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». В рамках последней появится дорога, веудщая от Микроарйона к новым школе и детскому саду в Южном.

Область уже выделила 5 миллионов рублей на берегоукрепление акватории Бердска. Эти деньги будут предусмотрены на разработку проектно-сметной документации, а после задумка воплотится в реальность.

22 мая 2015 года в рамках подписанного «Соглашения о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации» город Бердск вошел в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области.

В конце августа на Международном технологическом форуме «Технопром» правительство области презентовало «Академгородок 2.0» Президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал проект развития Новосибирского научного центра. К процессу разработки и реализации проекта «Академгородок 2.0» уже подключились десятки предприятий, образовательных учреждений и научных центров.

по словам замглавы Бердска по экономической политике Жанны Шуровой с одной стороны, Бердск является ресурсом развития Новосибирска и Академгородка, испытывая существенное влияние города-центра. С другой стороны, влияние проявляется в том, что город начинает более активно использовать потенциал Новосибирска. Бердчане получают доступ к возможностям удовлетворения потребностей, предоставляемым крупнейшим городом. Формальная граница между Бердском и Новосибирском все более размывается.

Администрация Бердска выполнила анализ территории и определила объекты необходимые для развития проекта «Академгородок 2.0». Проекты направленны в профильные министерства администрации Новосибирской области для формирования единой концепции развития научного центра «Академгородок 2.0».