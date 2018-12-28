В 30-градусный мороз зажгут главную елку Бердска

Вокруг главной елки Бердска школьники соорудили 11 снежных скульптур
Сегодня, 28 декабря, запланировано открытие главной новогодней елки Бердска. В 18.00 на Праздничной площадке у кинотеатра «Орион» официально откроют сооруженный снежный городок. Несмотря на то, что на улице стоит лютый мороз, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко. Сейчас в городе минус 30 градусов, к вечеру синоптики обещают потепление на 2-3 градуса, но они могут ошибаться.
— Нам некуда переносить открытие. Да и нет смысла ждать теплой погоды до января. Мы вчера сделали приемку снежного городка. Там все готово, все хорошо сделано. Сколько будет народа, столько и будет… Для них и проведем праздник, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Михайловна.
По ее словам, праздничную программу немного сократят — со ссылкой на мороз. Но главную елку города, считает Мокриенко, открыть надо, несмотря ни на что. Чтобы создать праздничное настроение и дать старт встрече Нового года в Бердске.
Как ответила начальник бердского отдела культуры, все творческие коллективы, которые готовились к открытию главной городской елки, покажут запланированные выступления:
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