В 30-градусный мороз зажгут главную елку Бердска

Сегодня, 28 декабря, запланировано открытие главной новогодней елки Бердска. В 18.00 на Праздничной площадке у кинотеатра «Орион» официально откроют сооруженный снежный городок. Несмотря на то, что на улице стоит лютый мороз, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко. Сейчас в городе минус 30 градусов, к вечеру синоптики обещают потепление на 2-3 градуса, но они могут ошибаться.

— Нам некуда переносить открытие. Да и нет смысла ждать теплой погоды до января. Мы вчера сделали приемку снежного городка. Там все готово, все хорошо сделано. Сколько будет народа, столько и будет… Для них и проведем праздник, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Михайловна.

По ее словам, праздничную программу немного сократят — со ссылкой на мороз. Но главную елку города, считает Мокриенко, открыть надо, несмотря ни на что. Чтобы создать праздничное настроение и дать старт встрече Нового года в Бердске.

Как ответила начальник бердского отдела культуры, все творческие коллективы, которые готовились к открытию главной городской елки, покажут запланированные выступления:

-Сибиряков морозами не испугаешь!