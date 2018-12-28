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Сбыча мечт: Путин пожал руку мальчику в Кремле

Тяжелобольной Коля Кузнецов отметил, что рукопожатие президента было «крепким».

28.12.2018 Фото: кремлин.ру 3 коммент.
 
Сбыча мечт: Путин пожал руку мальчику в Кремле

Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства

Президент встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили и, конечно, обменялись рукопожатиями.

Из-за болезни Коля на время оставил тренировки по самбо, но Путин подписал его экипировку для занятий. Мама пообещала, что эту форму сын наденет на свои первые после выздоровления соревнования.
Как и для всех ребят, для мальчика приготовили новогодние подарки, а гости передали президенту именную майку с логотипом клуба, где Коля занимается самбо.

На прощание президент обнял ребенка и поздравил семью с наступающим Новым годом.

Коля отметил, что рукопожатие было «крепким». «Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется», — рассказал он.

Перед встречей он поделился с журналистами, что мечта пожать руку президенту появилась во сне, а также признался, что немного волнуется, но мама волнуется сильнее.

Мальчик впервые в столице. До общения с главой государства для гостей провели экскурсию по Московскому Кремлю. Позже они отправились в усадьбу Измайлово, в музей оружия.


«Мечтай со мной»
5 декабря во время посещения форума добровольцев Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей.

Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт со стенда. Путин собрал пять конвертов, которые к тому моменту остались на стене. Он уже исполнил желания четырех ребят.

Глава государства помог воплотить мечту Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей девочка побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм».

Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета — для него организовали экскурсию над городом на президентском вертолете.

После сбылась и мечта семнадцатилетней Регины — сразу после большой пресс-конференции девушка взяла личное интервью у президента. Во вторник воплотилась мечта 15-летнего Арслана: он увидел изнутри президентский лайнер и снял видеоролик об этом самолете.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание и Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой мальчика.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Он помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Сбыча мечт: Путин пожал руку мальчику в Кремле
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/28/397156-sbycha-mecht-putin-pozhal-ruku-malchiku-v-kremle
    Язык чуть не сломал прочитать заголовок.
    Ведь можно же: Мечты сбываются: …

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  2. Аноним

    Сбыча мечт

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/28/397156-sbycha-mecht-putin-pozhal-ruku-malchiku-v-kremle

    Боже, что это? Вы там, в редакции, шампанского уже перебрали что-ли?

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  3. Аноним

    Дешево как то. Вылечить не дал обещание. :-D

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