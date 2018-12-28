Путин призвал глав регионов показать свою состоятельность

Президент РФ Владимир Путин на встрече с вновь избранными главами ряда субъектов РФ призвал их мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы граждане не обманулись, показать свою состоятельность и исполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании.

«Наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное. У всех у вас разный жизненный опыт, разный административный опыт… Но сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы, жизненный опыт и производственный опыт, опыт общественной деятельности, что очень важно — и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей», — сказал Путин.

Он пожелал главам регионов успехов.

«Хочу пожелать вам достижения целей, которые вы себе поставили в ходе избирательной кампании, пожелать вам, чтобы вы не обманули граждан и чтобы они не обманулись, сделав выбор в вашу пользу», — добавил президент.

Источник: РИА Новости