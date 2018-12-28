До $466 млрд увеличила свои международные резервы Россия

Международные резервы РФ на 21 декабря 2018 года составили $466 млрд, что на $1,1 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,2% вследствие положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Источник: ТАСС