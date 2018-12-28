За сход с рейса маршруток №18 разорвут контракт с перевозчиком в Бердске

Жалуются на сход с рейсов маршруток №18 жители Бердска.

— Поставлен новый рекорд в ожидании 18-й маршрутки! Сегодня утром на остановке ДК «Родина» с 6 до 7. 20 не было ни одной 18-й маршрутки. Передаем большой привет начальнику транспортного отдела, завтра будем звонить вам прямо с утра. Что теперь покажет ГЛОНАСС? — написала в рубрику «сообщи свои новости» 23 декабря бердчанка

Жалоба отрабатывается, будет подготовлена претензия, доложила на совещании чиновников 24 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Такая отвратительная работа данного маршрута недопустима, возмущалась Нятина.

— Во-первых, все нужно заактировать, второе, ГЛОНАСС показал? — спросил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Показал отсутствие транспорта на линии.

— После акта начинайте претензионную работу. Второй такой повтор, мы снимает маршрут как недобросовестного конкурсанта, — был категоричен мэр.