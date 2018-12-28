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За сход с рейса маршруток №18 разорвут контракт с перевозчиком в Бердске

Бердчане постоянно жалуются на то, что подолгу ждут общественный транспорт на данном маршруте. Недавно был поставлен рекорд ожидания — более часа.

28.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
За сход с рейса маршруток №18 разорвут контракт с перевозчиком в Бердске

Общественный транспорт в Бердске представлен в большей степени маршрутными такси

Жалуются на сход с рейсов маршруток №18 жители Бердска.

— Поставлен новый рекорд в ожидании 18-й маршрутки! Сегодня утром на остановке ДК «Родина» с 6 до 7. 20 не было ни одной 18-й маршрутки. Передаем большой привет начальнику транспортного отдела, завтра будем звонить вам прямо с утра. Что теперь покажет ГЛОНАСС? — написала в рубрику «сообщи свои новости» 23 декабря бердчанка

Жалоба отрабатывается, будет подготовлена претензия, доложила на совещании чиновников 24 декабря начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Такая отвратительная работа данного маршрута недопустима, возмущалась Нятина.

— Во-первых, все нужно заактировать, второе, ГЛОНАСС показал? — спросил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Показал отсутствие транспорта на линии.

— После акта начинайте претензионную работу. Второй такой повтор, мы снимает маршрут как недобросовестного конкурсанта, — был категоричен мэр.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Что значит второй повтор? А что разве до 23 декабря не было жалоб? Ну хоть на этот раз ГЛОНАСС им показал что мы не врали.Перевозчики получили очередное последнее китайское предупреждение от власти , интересно сколько продержатся?

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