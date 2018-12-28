Путин запретил фиктивные браки между россиянами и иностранцами

Закон, призванный снизить количество фиктивных браков иностранцев с россиянами, подписал президент РФ Владимир Путин. Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 27 декабря.

«Разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте Федерации, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой)», — говорится в тексте закона.

Таким образом, мигранты не смогут находиться со своими российскими супругами в разных регионах.

Отмечается, что ограничительные меры не будут затрагивать иностранцев, проживающих в России временно и получивших статус участника (члена семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

19 декабря Госдума одобрила закон о борьбе с фиктивными браками.