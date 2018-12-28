За свой счет подключатся к газу жители микрорайона Южного в Бердске

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему цены на газификацию микрорайона Южного зашкаливают?

Ответ: По утвержденной подпрограмме «Газификация города Бердска на 2015-2020 года», муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в Бердске на 2015-2020 годы» финансирование по строительству газопровода низкого давления предусмотрено из иных источников.

Строительство данного газопровода и подключение к частному домовладению в микрорайоне Южном осуществляет частная компания ООО «АА ЭнергоГрупп». Цену за подключение к сети газораспределения администрация Бердска не регулирует, так как финансирование из городского бюджета на строительство данного газопровода не выделялось.

Стоимость выполнения работ по подключению жилых домов определяется договором, подписанным обеими сторонами, и является одной из низких по Бердску.