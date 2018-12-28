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За свой счет подключатся к газу жители микрорайона Южного в Бердске

Государственные и муниципальные программы не предусматривают финансирование строительства газопровода низкого давления. (ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

28.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
За свой счет подключатся к газу жители микрорайона Южного в Бердске

В Бердске самая низкая цена на подключение газа к дому

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему цены на газификацию микрорайона Южного зашкаливают?

Ответ: По утвержденной подпрограмме «Газификация города Бердска на 2015-2020 года», муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в Бердске на 2015-2020 годы» финансирование по строительству газопровода низкого давления предусмотрено из иных источников.

Строительство данного газопровода и подключение к частному домовладению в микрорайоне Южном осуществляет частная компания ООО «АА ЭнергоГрупп». Цену за подключение к сети газораспределения администрация Бердска не регулирует, так как финансирование из городского бюджета на строительство данного газопровода не выделялось.

Стоимость выполнения работ по подключению жилых домов определяется договором, подписанным обеими сторонами, и является одной из низких по Бердску.


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Детям из бедной семьи подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск» Бердск 2018: Коррупционные процессы, коммунальные аварии, реконструкция и другие достижения До $466 млрд увеличила свои международные резервы Россия

(1) Комментарий

  1. Гость

    Интересно а где построено за счет муниципалитета или государства?
    Подключали газ в этом году в районе красной сибири, так для того чтобы что то сдвинулось с места необходимо заплатить членский взнос в кооператив около 53 т.р.

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