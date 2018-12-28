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Как не испортить Новый год похмельем

Советы нарколога: чтобы не было мучительно больно после новогоднего застолья.

28.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Как не испортить Новый год похмельем

Пить иль не пить…

Если шампанское, то брют, если крепкие напитки, то без красителей. Никаких «газиков», не частить, не миксовать. Главный врач клиники Корсакова, нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik дал советы, как встретить Новый год, и запомнить эту ночь. По словам врача, есть нормы потребления алкоголя, которых стоит придерживаться: для мужчин, если это крепкий алкоголь, 4 порции по 30 мл, для женщин — вдвое меньше на всю ночь. Обязательно чередовать алкогольный напиток с водой, желательно минеральной, без газов.

«Из алкогольных напитков лучше принимать более чистые алкогольные напитки, без красителей. Если шампанское, то это — брют, менее токсичный вид шампанского, потому что сладость, которая содержится в некоторых сортах шампанского или в крепленых сортах вина, продляет опьянение. Газики, газированные напитки ускоряют опьянение. Подогретые напитки тоже ускоряют опьянение. Обязательно должна быть хорошая закуска, белково-углеводная пища. Рекомендую обязательно принять сорбенты до приема алкогольных напитков, во время приема и после. И на столе обязательно должна быть фруктовая закуска, бананы, потому что они содержат калий, курага, сыры, которые содержат кальций и метионин, который помогает печени. Минимум жирных продуктов, особенно на основе майонеза. Чтобы не частить, необходимо танцевать, выходить на улицу, запускать фейерверки, организовывать активные развлечения», — отметил Алексей Казанцев.

Но, если все же перебрал? Нарколог настоятельно не рекомендует похмеляться.

«Любой алкогольный напиток — поленья в затухающий костер. Только симптоматическое лечение. Если головная боль — это спазмолитик, если повышенное давление — препарат для снижения давления. Обязательно большое количество воды, препараты, которые применяются при
отравлениях. Если нет проблем с желудком — жаропонижающие, если тошнит — противорвотные. Горячий супчик не повредит. Обязательно прогулка на свежем воздухе. И не надо физических нагрузок, не надо резко заниматься спортом, баню тоже не рекомендую», — сказал врач.

 


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