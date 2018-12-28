Как не испортить Новый год похмельем

Если шампанское, то брют, если крепкие напитки, то без красителей. Никаких «газиков», не частить, не миксовать. Главный врач клиники Корсакова, нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik дал советы, как встретить Новый год, и запомнить эту ночь. По словам врача, есть нормы потребления алкоголя, которых стоит придерживаться: для мужчин, если это крепкий алкоголь, 4 порции по 30 мл, для женщин — вдвое меньше на всю ночь. Обязательно чередовать алкогольный напиток с водой, желательно минеральной, без газов.

«Из алкогольных напитков лучше принимать более чистые алкогольные напитки, без красителей. Если шампанское, то это — брют, менее токсичный вид шампанского, потому что сладость, которая содержится в некоторых сортах шампанского или в крепленых сортах вина, продляет опьянение. Газики, газированные напитки ускоряют опьянение. Подогретые напитки тоже ускоряют опьянение. Обязательно должна быть хорошая закуска, белково-углеводная пища. Рекомендую обязательно принять сорбенты до приема алкогольных напитков, во время приема и после. И на столе обязательно должна быть фруктовая закуска, бананы, потому что они содержат калий, курага, сыры, которые содержат кальций и метионин, который помогает печени. Минимум жирных продуктов, особенно на основе майонеза. Чтобы не частить, необходимо танцевать, выходить на улицу, запускать фейерверки, организовывать активные развлечения», — отметил Алексей Казанцев.

Но, если все же перебрал? Нарколог настоятельно не рекомендует похмеляться.

«Любой алкогольный напиток — поленья в затухающий костер. Только симптоматическое лечение. Если головная боль — это спазмолитик, если повышенное давление — препарат для снижения давления. Обязательно большое количество воды, препараты, которые применяются при

отравлениях. Если нет проблем с желудком — жаропонижающие, если тошнит — противорвотные. Горячий супчик не повредит. Обязательно прогулка на свежем воздухе. И не надо физических нагрузок, не надо резко заниматься спортом, баню тоже не рекомендую», — сказал врач.