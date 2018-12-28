Разбил голову 8-месячному сыну отец-изверг в Вологде

В Вологде следователи СК России задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжелых травм 8-месячному сыну, сообщили сегодня, 28 декабря, в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту причинения в семье тяжелых травм малолетнему мальчику по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

26 декабря около 22.00 в больницу доставлен 8-месячный мальчик, при обследовании которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая за собой тяжкий вред здоровью.

На место происшествия в связи с поступившей информацией незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, включая следователей-криминалистов областного аппарата СУ СК РФ по Вологодской области, не прекращавших работу в течение всей ночи и текущего дня.

Как выяснили следователи, по сообщению соседей о криках и конфликте в семье прибыли полицейские. Мальчик, а также его 4-летний брат были незамедлительно изъяты из семьи, поскольку у их матери обнаружены следы побоев. Для проверки информации о возможном насилии и по отношению к детям проведено их обследование, выявившее у 8-месячного ребенка тяжелую травму.

В результате проделанной работы по подозрению в совершении преступления 27 декабря следователями СКР задержан 32-летний отец пострадавшего мальчика. Сейчас следователи собирают материалы, необходимые для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводится целый комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения ребенком таких травм. В отношении матери детей продолжаются следственные действия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетних детей и данные, свидетельствующие о более ранних фактах жестокого обращения с мальчиками. Исходя из всех установленных обстоятельств будет дана юридическая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер.