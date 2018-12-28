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Услугу «женского обрезания» в клинике Москвы проверит СК

В Росздравнадзоре подчеркнули, что это является грубейшим нарушением российского законодательства.

28.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Услугу женского обрезания в клинике Москвы проверит СК

«Бест клиник» также проводили без лицензии операции по прерываю беременности

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в московской клинике, где, по сообщениям СМИ, проводили клитероэктомию девочкам 5-12 лет по религиозным соображениям. Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте надзорного ведомства.

Информация по надзорным мероприятиям передана в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус» (торговая марка — «Бест клиник». — прим. ТАСС), действительно, предлагалась услуга «женского обрезания», выполняемой по религиозным и ритуальным мотивам (соответствующий прейскурант был размещен на интернет-странице клиники), что является грубейшим нарушением российского законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

«Бест клиник» также проводили без лицензии операции по прерываю беременности и по профилю «пластическая хирургия».

«Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки», — уточнили в пресс-службе Росздравнадзора.

История вопроса
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в одной из столичных клиник предлагается услуга по женскому обрезанию — операции для девушек, которая делается по религиозным мотивам. На сайте самой клиники, как убедились журналисты, в перечне медицинских услуг такая операция значилась, но с уточнением, что ее могут произвести только по запросу совершеннолетней пациентки, имеющей соответствующее направление от лечащего врача.

Позже комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства решила направить соответствующие запросы в Генпрокуратуру, а также Минздрав и Росздравнадзор.

Источник: ТАСС


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