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Автошкола ответит рублем за попавшего в ДТП выпускника

Если автошкола не научила курсанта быть ответственным на дороге, то будет платить за него 2 года. С такой идеей вышла ГИБДД.

28.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Автошкола ответит рублем за попавшего в ДТП выпускника

В советские годы для начинающих водителей существовали ограничения

Госавтоинспекция проработает вопрос о привлечении автошколы к материальной ответственности, если ее выпускник, после получения прав, в течение двух лет совершил ДТП.

Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников на итоговой пресс-конференции. По его словам, соответствующее поручение было дано председателем правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, вице-премьером Максимом Акимовым. Госавтоинспекция приступила к работе над этим вопросом.

По словам Михаила Черникова, молодые водители должны осознавать ответственность перед другими участниками дорожного движения. В советские годы для начинающих водителей существовали ограничения.

Например, за городом двигаться не более 70 км/ч. Однако при нынешнем интенсивном потоке такие ограничения могут быть опасны. Однако, начинающий водитель должен понимать, что при отсутствии опыта, он должен быть крайне аккуратен на дороге. А если автошкола его этому не научила, то и должна с ним вместе делить ответственность. Правда, в чем такая ответственность будет заключаться — пока неизвестно.

Источник: РГ


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