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Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Региональный оператор по обращению с ТКО предлагает предпринимателям платить за мусор «по головам», либо по факту. Оба способа сильно ударят по карману юрлиц.

28.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 28 коммент.
 
Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Новый мусорный закон вступит в силу 1 января 2019 года

Не так просто удалось выяснить у регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», как определить тариф на оказываемую коммунальную услуг для юридических лиц с 1 января 2019 года. По двум указанным телефонным номерам редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось дозвониться лишь до одного — с энной попытки. Вместо привычного ответа сотрудника компании, на том конце провода к абоненту обратился автоответчик.

Мужской голос, предупредив о том, что разговор записывается, предложил перейти в тоновый режим и выбрать необходимый раздел. Если у бердчанина вдруг возникнет вопрос по качеству предлагаемой услуги, то необходимо дозвониться до номера 8383- 304-90-58 и нажать кнопку 4.

Редакция дождалась ответа оператора и под видом юрлица задала интересующие вопросы. Сотрудник  «Экологии-Новосибирск» сообщил, что в случае, если у юридического лица отсутствует собственный контейнерный бак, то за вывоз мусора придется платить «по головам».

20 октября 2017 года специалистами департамента по тарифам Новосибирской области разработали приказ № 342-ЖКХ, который утвердил нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. Согласно им один офисный сотрудник в год производит 1,641 кубических метров отходов. Если цифру перевести в рубли, то получается, что один клерк накапливает за месяц мусора на 63,7 рублей. В случае, если в компании 10 сотрудников, то ежемесячная плата за сбор и вывоз мусора составит 637,2 рубля. В год выходит немалая сумма — 7647,06 рублей.

С учетом того, что многие юрлица сегодня платят управляющим компаниям в месяц за сбор и вывоз мусора порядка 100 рублей, то с 1 января 2019 года бизнесмены почувствуют дополнительную финансовую нагрузку, выросшую во много раз. Больше всего за мусор заплатят владельцы пансионатов, ресторанов и аптек. В их отношении установлен норматив в размере 3,754, 3,235 и 2,864 за работника соответственно.

Впрочем, регоператор по обращению с ТКО сообщил, что платить за мусор предпринимателям можно и по факту его накопления.

— Если у вас есть только ваша контейнерная площадка, то вы расчет ведете по факту. У вас накопился контейнер, вы об этом сообщили, контейнер забирается и объем считается по контейнеру, сколько кубов в нем. Если вам нужно предоставить контейнер в аренду, то нужно обратиться в транспортную компанию, которая обслуживает ваш район, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в «Экологии-Новосибирск».

В компании «ЭкоСервис», которая является официальным перевозчиком регоператора в Бердске, сообщили, что аренда металлического контейнера в месяц стоит 500 рублей, а пластикового — 1000 рублей. Компания готова предоставить контейнер в аренду при условии, что у юрлица есть место для его размещения.

А что делать, если у бизнесмена нет земли под мусорный бак? В администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что муниципальную землю можно взять как в аренду, так и в пользование. При этом последний вариант для предпринимателя гораздо выгоднее — на оформление бумаг придется потратить около 2000 рублей,а за пользование землей порядка 2000 рублей в год. Получатся, что идея с собственным мусорным контейнером обойдется некоторым бизнесменам гораздо дороже, нежели вывозить мусор «по головам».

-Обычно у многих юридических лиц есть закрепленная за компанией территория, на которой он может разместить мусорный контейнер. Если такой возможности у владельца бизнеса нет, то можно обратится в администрацию Бердска и оформить земельный участок в пользование или аренду. Мы все живем в городе, у нас есть цивилизованный способ утилизации мусора — мусорные контейнеры, региональный перевозчик и полигон ТБО, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Напомним, что с 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций.

На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск», в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и свалками. Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей в месяц. Установленный тариф — 92,42 рубля с человека в месяц.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(28) Комментариев

  1. Аноним

    Оплата «по факту» приводит в доп. расходам для предпринимателей? =-O

    А раньше они за чей счет получается вывозили мусор???

    Thumb up 9 Thumb down 5

  2. Михаил

    Если бы только это повысили…В будущем году вырастут все платежи для бизнеса, это приведет к серьезному увеличению расходов. Про увеличение З/П можно забыть, все пойдет на оплату этих повышений.

    Thumb up 27 Thumb down 3

  3. Аноним

    НВР: не могу понят а как по факту? по головам понятно. У нас в подъезде тоже проинформировали, 92,42 р с человека каждый месяц! Нас трое, 3327 р/год получается. А как по факту посчитать на моем примере поясните пожалуйста?

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. Эрвин

    Написали бы про эту мусорку на фото. Стоит на дороге. Поставила Вербена, разрешил Захаров. Обещали летом что перенесут на часть газона. Так и стоит посреди дороги. Фекалинск, что сказать.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  5. Наблюдатель

    НВР: А давайте посчитаем, например 1 подъезд 9-ти этажки, 4 кв на этаже.
    -по факту: 1 контейнер 3 раза в неделю х на 4 недели = 12 контейнеров в месяц х 100 р, выходит 1200 р
    — по головам: 36 квартир х давайте в среднем по 2.5 головы = 90 голов х 92.42р, выходит 8319 р
    Всяко выгодно по факту, теперь вопрос, как перевести дом на тариф «по факту»?

    Thumb up 15 Thumb down 0

  6. Аноним

    Прийдется больше мусорить, чтоб не обидно было за такие деньги)

    Thumb up 14 Thumb down 0

  7. crash

    ударят по карману юрлиц. Ха-ха. Правильно писать ударят по карману физлиц, так как юрлица переложат свои затраты на обычных людей

    Thumb up 18 Thumb down 0

  8. Владимир Ильич

    Не те методы используют наши «управленцы» от государства.
    Хотите избавиться от мусора:

    1. Запретите использование пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах. Давно уже есть крафт бумага (переработанная), которая легко держит нагрузку.

    2. Используйте готовые проекты по раздельному сбору мусора. Хотя бы частично, для начала, стекло и бумагу в отдельные контейнера.

    3. Займитесь переработкой мусора, а не сжиганием, и не закапыванием под землю.

    4. Закрывайте и производите рекультивацию бывших полигонов — накрывайте их чёрным грунтом и засаживайте растительностью.

    И тогда, люди, увидев, что что-то действительно меняется в мусорном деле, будут готовы тратить свои деньги на реформу.

    Thumb up 30 Thumb down 1

    • Чел

      это сильно геморно для наших чиновников и правительства, проще установить тариф для сбора с народа денег и не делать ничего, и плюсом выписать себе премию за то что они такое благо сделали «все думают о России матушке»

      Thumb up 21 Thumb down 0

  9. Аноним

    Что ни делается всё к лучшему. Только у нас это делается традиционно — через известную пятую точку.
    :-D

    Thumb up 7 Thumb down 1

  10. Конструктор

    366 дней х 0,006 куб.м.=2,196 куб.м. в год х 466 руб/куб.м.=1023,34 руб/год:12=85,28 руб с человека в месяц.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  11. Пенсионер

    Как правило -Жизнь сама всё «устаканит и куда лучше чинуш!!!
    Главное не совать своё рыло, куда не следует…

    Thumb up 0 Thumb down 2

  12. Гость Очередной

    А мне непонятен стон предпринимателей.
    Ну ребята, ну ни одно повышение ваших расходов не прошло мимо ваших доходов ;)
    Ну вы ж в цену закладываете всё.
    Повысился бензин — вырос тариф маршруток и такси. Повысится НДС — вырастет цена НДСных товаров и услуг. Пойдёт цепная реакция по ценам.
    Всего и делов-то.
    Это гражданам деваться некуда. А предприниматели — на то и предприниматели. От слова «предприимчивые».

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Аноним

      Когда народонаселение под ноль выдоит государство — что предпринимать-то? Ну включишь ты в цену все хотелки властных идиотов — а дальше то что? Сидеть любоваться на эту цену?

      Thumb up 5 Thumb down 0

  13. овсянка74

    я всё равно не понимаю,как и кто будет частному сектору начислять,у меня контейнер,может тоже по факту разрешат?

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    • a.danilov

      если «разрешить» одним, то другие скажут, а почему нам нет? я вот, например, 6 литров в сутки точно не намусорю.
      Думаю, не будет никаких «шаг влево-шаг вправо».
      Платить заставят ВСЕХ. Цифру примерную(с человека) уже озвучили. И, не важно сколько вы на самом деле у вас мусора и как часто вы его вывозите.

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