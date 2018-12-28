Мусорная реформа: В десятки раз дороже заплатят за вывоз отходов бизнесмены Бердска

Новый мусорный закон вступит в силу 1 января 2019 года
Не так просто удалось выяснить у регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», как определить тариф на оказываемую коммунальную услуг для юридических лиц с 1 января 2019 года. По двум указанным телефонным номерам редакции «Курьер. Среда. Бердск» удалось дозвониться лишь до одного — с энной попытки. Вместо привычного ответа сотрудника компании, на том конце провода к абоненту обратился автоответчик.
Мужской голос, предупредив о том, что разговор записывается, предложил перейти в тоновый режим и выбрать необходимый раздел. Если у бердчанина вдруг возникнет вопрос по качеству предлагаемой услуги, то необходимо дозвониться до номера 8383- 304-90-58 и нажать кнопку 4.
Редакция дождалась ответа оператора и под видом юрлица задала интересующие вопросы. Сотрудник «Экологии-Новосибирск» сообщил, что в случае, если у юридического лица отсутствует собственный контейнерный бак, то за вывоз мусора придется платить «по головам».
20 октября 2017 года специалистами департамента по тарифам Новосибирской области разработали приказ № 342-ЖКХ, который утвердил нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. Согласно им один офисный сотрудник в год производит 1,641 кубических метров отходов. Если цифру перевести в рубли, то получается, что один клерк накапливает за месяц мусора на 63,7 рублей. В случае, если в компании 10 сотрудников, то ежемесячная плата за сбор и вывоз мусора составит 637,2 рубля. В год выходит немалая сумма — 7647,06 рублей.
С учетом того, что многие юрлица сегодня платят управляющим компаниям в месяц за сбор и вывоз мусора порядка 100 рублей, то с 1 января 2019 года бизнесмены почувствуют дополнительную финансовую нагрузку, выросшую во много раз. Больше всего за мусор заплатят владельцы пансионатов, ресторанов и аптек. В их отношении установлен норматив в размере 3,754, 3,235 и 2,864 за работника соответственно.
Впрочем, регоператор по обращению с ТКО сообщил, что платить за мусор предпринимателям можно и по факту его накопления.
— Если у вас есть только ваша контейнерная площадка, то вы расчет ведете по факту. У вас накопился контейнер, вы об этом сообщили, контейнер забирается и объем считается по контейнеру, сколько кубов в нем. Если вам нужно предоставить контейнер в аренду, то нужно обратиться в транспортную компанию, которая обслуживает ваш район, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в «Экологии-Новосибирск».
В компании «ЭкоСервис», которая является официальным перевозчиком регоператора в Бердске, сообщили, что аренда металлического контейнера в месяц стоит 500 рублей, а пластикового — 1000 рублей. Компания готова предоставить контейнер в аренду при условии, что у юрлица есть место для его размещения.
А что делать, если у бизнесмена нет земли под мусорный бак? В администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что муниципальную землю можно взять как в аренду, так и в пользование. При этом последний вариант для предпринимателя гораздо выгоднее — на оформление бумаг придется потратить около 2000 рублей,а за пользование землей порядка 2000 рублей в год. Получатся, что идея с собственным мусорным контейнером обойдется некоторым бизнесменам гораздо дороже, нежели вывозить мусор «по головам».
-Обычно у многих юридических лиц есть закрепленная за компанией территория, на которой он может разместить мусорный контейнер. Если такой возможности у владельца бизнеса нет, то можно обратится в администрацию Бердска и оформить земельный участок в пользование или аренду. Мы все живем в городе, у нас есть цивилизованный способ утилизации мусора — мусорные контейнеры, региональный перевозчик и полигон ТБО, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Напомним, что с 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций.
На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск», в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и свалками. Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей в месяц. Установленный тариф — 92,42 рубля с человека в месяц.
Оплата «по факту» приводит в доп. расходам для предпринимателей?
А раньше они за чей счет получается вывозили мусор???
9 5
Вывоз бака стоит 120р, на 10 человек достаточно 1 раз в месяц, вот и считайте счет!
8 6
раз в месяц для предпринимателей?
вы в своем уме вообще?
1 0
Из посёлка Вега вывозят за 200 рублей. А почему из Бердска дешевле? Что до свалки ближе?
0 0
ой хапним мы горя с этими реформаторами они совсем с катушек слетели!
3 0
Если бы только это повысили…В будущем году вырастут все платежи для бизнеса, это приведет к серьезному увеличению расходов. Про увеличение З/П можно забыть, все пойдет на оплату этих повышений.
27 3
Это в лучшем случае, а есть и вариант распустить всех в самозанятость.
8 3
Ну может не всех, но 20-30% штата легко сократить могут.
7 3
НВР: не могу понят а как по факту? по головам понятно. У нас в подъезде тоже проинформировали, 92,42 р с человека каждый месяц! Нас трое, 3327 р/год получается. А как по факту посчитать на моем примере поясните пожалуйста?
5 1
ну наверное вам для начала надо стать юрлицом.
4 2
УК или ТСЖ должны этим заняться, что вряди))))
2 0
Да посчитать-то не проблема)))
Только применить с точки зрения закона эти подсчеты — невозможно…
0 0
Написали бы про эту мусорку на фото. Стоит на дороге. Поставила Вербена, разрешил Захаров. Обещали летом что перенесут на часть газона. Так и стоит посреди дороги. Фекалинск, что сказать.
10 1
НВР: А давайте посчитаем, например 1 подъезд 9-ти этажки, 4 кв на этаже.
-по факту: 1 контейнер 3 раза в неделю х на 4 недели = 12 контейнеров в месяц х 100 р, выходит 1200 р
— по головам: 36 квартир х давайте в среднем по 2.5 головы = 90 голов х 92.42р, выходит 8319 р
Всяко выгодно по факту, теперь вопрос, как перевести дом на тариф «по факту»?
15 0
Получается, судя по стоимости, 1 человек за месяц намусоривает 1 бак! Этож чем так намусорь можно?
11 0
Прийдется больше мусорить, чтоб не обидно было за такие деньги)
14 0
ударят по карману юрлиц. Ха-ха. Правильно писать ударят по карману физлиц, так как юрлица переложат свои затраты на обычных людей
18 0
или предложат стать самозанятыми
6 0
Не те методы используют наши «управленцы» от государства.
Хотите избавиться от мусора:
1. Запретите использование пластиковых пакетов в магазинах, супермаркетах. Давно уже есть крафт бумага (переработанная), которая легко держит нагрузку.
2. Используйте готовые проекты по раздельному сбору мусора. Хотя бы частично, для начала, стекло и бумагу в отдельные контейнера.
3. Займитесь переработкой мусора, а не сжиганием, и не закапыванием под землю.
4. Закрывайте и производите рекультивацию бывших полигонов — накрывайте их чёрным грунтом и засаживайте растительностью.
И тогда, люди, увидев, что что-то действительно меняется в мусорном деле, будут готовы тратить свои деньги на реформу.
30 1
это сильно геморно для наших чиновников и правительства, проще установить тариф для сбора с народа денег и не делать ничего, и плюсом выписать себе премию за то что они такое благо сделали «все думают о России матушке»
21 0
Что ни делается всё к лучшему. Только у нас это делается традиционно — через известную пятую точку.
7 1
366 дней х 0,006 куб.м.=2,196 куб.м. в год х 466 руб/куб.м.=1023,34 руб/год:12=85,28 руб с человека в месяц.
0 2
Демонстрируете навыки счёта на калькуляторе?
1 0
Как правило -Жизнь сама всё «устаканит и куда лучше чинуш!!!
Главное не совать своё рыло, куда не следует…
0 2
А мне непонятен стон предпринимателей.
Ну ребята, ну ни одно повышение ваших расходов не прошло мимо ваших доходов
Ну вы ж в цену закладываете всё.
Повысился бензин — вырос тариф маршруток и такси. Повысится НДС — вырастет цена НДСных товаров и услуг. Пойдёт цепная реакция по ценам.
Всего и делов-то.
Это гражданам деваться некуда. А предприниматели — на то и предприниматели. От слова «предприимчивые».
5 2
Когда народонаселение под ноль выдоит государство — что предпринимать-то? Ну включишь ты в цену все хотелки властных идиотов — а дальше то что? Сидеть любоваться на эту цену?
5 0
я всё равно не понимаю,как и кто будет частному сектору начислять,у меня контейнер,может тоже по факту разрешат?
0 0
если «разрешить» одним, то другие скажут, а почему нам нет? я вот, например, 6 литров в сутки точно не намусорю.
Думаю, не будет никаких «шаг влево-шаг вправо».
Платить заставят ВСЕХ. Цифру примерную(с человека) уже озвучили. И, не важно сколько вы на самом деле у вас мусора и как часто вы его вывозите.
0 0