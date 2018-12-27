От мошек спас болельщиков ЧМ-2018 по футболу биопрепарат из Бердска

В 2018 году на 11% выросла выручка от продаж на предприятии «Сиббиофарм» из Бердска.

«Сиббиофарму» исполнилось 15 лет. Сегодня это отдельное, ни от кого не зависящее предприятие, имеющее свои мощности, кроме электроэнергии.

Каждый год на предприятии идет увеличение объема продаж от 10 до 20%. Здесь реализуют два проекта: защита лесов от вредителей и международный контракт с Индией — уничтожение личинок комаров, рассказал на заседании Совета старейшин 26 декабря генеральный директор «Сиббиофарма» Михаил Ефимов.

— В этом году выручка от продаж выросла на 11%. За счет приобретения нового оборудования увеличилась стоимость основных фондов на 11%. Прибыль от продаж выросла на 39% и составила 145 млн рублей. Чистая прибыль — 45%. Налог, который мы заплатили во все субъекты РФ, составил 81 млн рублей. В Бердске земельный налог и НДФЛ составили порядка 13 млн рублей. Деньги пошли в местный бюджет. Структура продаж складывается следующим образом: 78% — РФ, 22% — экспорт. Мы активно участвуем в кластерах Кольцова и Академгородка, ведем с ними ряд разработок и пытаемся увеличивать номенклатуру нашей продукции. Хочу сказать, что химзавод выпускал 13 видов продукции, мы сегодня имеем 39 наименований, и на этом работа не заканчивается. Требуются совершенно новые виды ферментов для кормопроизводства. На сегодняшний день мы работаем с НИИ генетики по федеральным целевым программам. Они нам выдают новые штаммы микроорганизмов, которые будут соответствовать международным стандартам. И мы, конечно, закупаем новое оборудование. Не далее как неделю назад получили ферментационное оборудование. Будет менять старые аппараты на новые. Единственный минус — оборудование в основном приходится закупать за рубежом, — сообщил Ефимов.

Автор видео Галина Панчева



В этом году на покупку оборудования предприятие потратило 48 млн рублей. В следующем году намечено израсходовать 60 млн рублей на модернизацию оборудования и отработать технологию новых ферментов.

— Я уверен, что к концу года у нас появятся новые препараты для животноводства, — отметил Михаил Иванович.

Биопрепараты для Колумбии

На сегодняшний день у предприятия заключено 600 договоров по России, в основном, с сельхозпредприятиями, и порядка 30 договоров с иностранными компаниями, побольше с ближним зарубежьем, остальные с дальним. Это Колумбия, Эквадор, Эфиопия, Таиланд, Индия.

— В этом году мы очень сильно помогли Волгоградской области в решении вопроса с мошкой во время проведения чемпионата мира. Поставляли свой препарат, — отметил Ефимов.

Справился с германскими грызунами

К Михаилу Ефимову обратилась с предложением член Совета старейшин Полина Сенчило:

— Нужно почаще рекламировать средства нашим дачникам. Все таки это биологические средства защиты, а не химические, чем мы загрязняем природу и едим потом непонятно что. Даже я как биолог к своему стыду на итоговом городском собрании, когда выступали представители, увидела, что у актофита есть побочный эффект, помимо того, что защищает от болезни этот препарат, он еще и ускоряет созревание плодов, что для Сибири очень хорошо. Но это мало кто знает. Может быть, нужно сделать так, чтобы реклама в наших местных газетах была. А ведь мало, где рекламируют. Битоксибациллин не имеет аналогов в мире. От 23 видов грызунов. Прекраснейший препарат. Я в этом году отправляла в Германию своей приятельнице. На них напали такие грызущие на деревьях. Вот так тайно, но пришлось передать.

Михаил Ефимов рассказал, что один француз решил нелегально привезти препарат в свою страну, потом заплатил 100 000 евро штраф.

Предложение Полины Сенчило Ефимов пообещал передать в отдел маркетинга.

Справка

«Сиббиофарм» выпускает ферментные препараты, предназначенные для улучшения усвояемости кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также повышения продуктивности животных. Использование ферментных препаратов позволяет снизить на 10% удельный вес зерна в комбикормах и повысить продуктивность птицы на 2-3%, прирост живой массы молодняка КРС и свиней на откорме — на 8-12%.

Кроме того, предприятие производит кормовые антибиотики, пребиотики, средства защиты и регуляторы роста растений.