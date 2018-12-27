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6 маячков для ориентирования слепых изготовили в Бердске

Еще 14 будут изготовлены в ближайшее время. В январе 2019 года все спецсредства установят на подъезды незрячих бердчан.

27.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: PixEbay 2 коммент.
 
6 маячков для ориентирования слепых изготовили в Бердске

В гололед и слякоть незрячему человеку трудно простучать дорогу тростью

О создании маячков для слепых жителей города, изготовленных специалистами бердского предприятия, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал глава города Евгений Шестернин сегодня, 27 декабря. Сегодня же первые 6 маячков вручат председателю бердского общества слепых.

— 6 маячков мы, как горячие пирожки сняли с конвейера, и сейчас председателю их вручим. По заявке общества слепых все 20 маячков будут установлены на входной зоне в январе 2019 года, — рассказал Евгений Шестернин.

Он отметил, что этот уникальный проект в Бердске уже реализовался, однако на некоторое время его забыли. Благодаря устройству незрячие жители смогут, прогуливаясь на улице, добираться до своего подъезда на звук.

Изготовление спецсредств уже профинансировано за счет местного бюджета. Оставшиеся 14 маячков будут изготовлены в ближайшее время. Общество слепых сообщит в мэрию адреса домов, в которых проживают незрячие и нуждающиеся в маячках бердчане.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Надеюсь, звук будет не как у светофоров? Иначе жители первых этажей будут в шоке от такой инновации.

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  2. Аноним

    «Благодаря устройству незрячие жители смогут, прогуливаясь на улице, добираться до своего подъезда на звук.»

    У меня вопросы:
    1)Будут ли эти маячки отключаться по окончании прогулки, или они будут «радовать» всех жителей круглосуточно???
    2)Кто проверял воздействие звуковых частот маячков на психику жителей? В противном случае, они быстро выйдут из строя…..

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