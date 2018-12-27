6 маячков для ориентирования слепых изготовили в Бердске

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Надеюсь, звук будет не как у светофоров? Иначе жители первых этажей будут в шоке от такой инновации.
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«Благодаря устройству незрячие жители смогут, прогуливаясь на улице, добираться до своего подъезда на звук.»
У меня вопросы:
1)Будут ли эти маячки отключаться по окончании прогулки, или они будут «радовать» всех жителей круглосуточно???
2)Кто проверял воздействие звуковых частот маячков на психику жителей? В противном случае, они быстро выйдут из строя…..
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