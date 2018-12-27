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Лолита: Для меня Крым — это по-прежнему Украина

Певица заявила, что не делит своих зрителей на российских и украинских.

27.12.2018 Фото: ru.wikipedia.org 9 коммент.
 
Лолита: Для меня Крым — это по прежнему Украина

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу «Крючок.TV».

Почти два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

-Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. < …> Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке, — рассказала певица.

Лолита отметила, что из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. Например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Святослав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как «базовое место для жизни и заработка» Украину.

Сама певица заявила, что не делит своих зрителей на российских и украинских. «Я для всех пою», — пояснила Лолита.

Несколько месяцев назад певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала после отказа ехать в Крым. Артистка пояснила, что европейским гражданам запрещено посещать регион и она не может нарушить законодательство.

Источник: РИА Новости


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    А для меня дуэт «Академия» -это прежде всего Цекало.

    Thumb up 9 Thumb down 4

  2. Гость

    А меня удивляет, как эти люди упорно заигрывают с нацистами, а потом жалуются на холокост?! Ведь сами себе выращивают проблему! Неужели опыт второй мировой ничему не научил?! 8)

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  3. Гость

    А для меня Крым — это по-прежнему СССР, т.е. Всесоюзная здравница.

    Thumb up 12 Thumb down 3

  4. ФАГ

    Всегда считал певичек недоразвитыми кретинами, ибо оные самые отсталые, глупые и бездуховные особи. Где уж этим крашенным макакам знать историю страны.

    Thumb up 4 Thumb down 6

    • Гость

      Там давно пора прополку делать. Развели там наркодиспансер алкающих и гоняющих по вене «борцофф с тиранией»! Непорядок! 8)

      Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Аноним

    Эх, новогодний чёс в разгаре.
    У нас в фойе висит объява —
    в нашу деревню Меладзе приезжает.
    Гипотеза у меня есть — несколько сотен геев (в хорошем смысле) загримированы под Меладзе и поют под фанеру во всех городах и селениях.

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  6. Nso

    Ой, зря она так сказала, зря ))

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