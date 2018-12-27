Лолита: Для меня Крым — это по-прежнему Украина

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу «Крючок.TV».

Почти два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

-Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. < …> Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке, — рассказала певица.

Лолита отметила, что из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. Например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Святослав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как «базовое место для жизни и заработка» Украину.

Сама певица заявила, что не делит своих зрителей на российских и украинских. «Я для всех пою», — пояснила Лолита.

Несколько месяцев назад певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала после отказа ехать в Крым. Артистка пояснила, что европейским гражданам запрещено посещать регион и она не может нарушить законодательство.

Источник: РИА Новости