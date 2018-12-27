Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске
Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска
Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе
Отказываются ремонтировать бесхозную канализацию на ул. Звездной в Бердске
Запретить иностранцам работать таксистами хотят в Госдуме
Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области
От мошек спас болельщиков ЧМ-2018 по футболу биопрепарат из Бердска
Лолита: Для меня Крым — это по-прежнему Украина
Возмущенный рождественскими подарками ребенок пожаловался в полицию в Германии
8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска
А для меня дуэт «Академия» -это прежде всего Цекало.
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А меня удивляет, как эти люди упорно заигрывают с нацистами, а потом жалуются на холокост?! Ведь сами себе выращивают проблему! Неужели опыт второй мировой ничему не научил?!
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А для меня Крым — это по-прежнему СССР, т.е. Всесоюзная здравница.
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Согласен 100%!!! И Украинцы братья!!!С новым их годом!!!
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Всегда считал певичек недоразвитыми кретинами, ибо оные самые отсталые, глупые и бездуховные особи. Где уж этим крашенным макакам знать историю страны.
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Там давно пора прополку делать. Развели там наркодиспансер алкающих и гоняющих по вене «борцофф с тиранией»! Непорядок!
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Эх, новогодний чёс в разгаре.
У нас в фойе висит объява —
в нашу деревню Меладзе приезжает.
Гипотеза у меня есть — несколько сотен геев (в хорошем смысле) загримированы под Меладзе и поют под фанеру во всех городах и селениях.
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Да глупость…Геев каких то?Вам сколько лет?
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Ой, зря она так сказала, зря ))
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