Новый микроавтобус подарили детскому приюту «Юнона» Бердска

В эти минуты Центру социальной помощи семье и детям «Юнона» власть Бердска дарит ключи от нового микроавтобуса марки «Газель». Сделать ценный новогодний подарок удалось благодаря министерству по труду и социальному развития Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал глава Бердска Евгений Шестернин сегодня, 27 декабря.

— У приюта были определенные трудности, связанные с транспортировкой. Мы обратились к министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову. Объяснили проблему и этот вопрос был решен, — сообщил Евгений Шестернин.

Стоит отметить, что в последний раз транспорт в социальный центр приобретали в 2003 году.