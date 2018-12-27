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Новый микроавтобус подарили детскому приюту «Юнона» Бердска

Ключи от «газели» власть Бердска вручила Центру помощи семье и детям. Чтобы новогодний подарок состоялся, мэр города Евгений Шестернин обращался к министру труда и соцразвития Новосибирской области.

27.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Новый микроавтобус подарили детскому приюту «Юнона» Бердска

Для многих мам, попавших в трудную жизненную ситуацию, Центр «Юнона» становится единственным местом, где им могут помочь

В эти минуты Центру социальной помощи семье и детям «Юнона» власть Бердска дарит ключи от нового микроавтобуса марки «Газель». Сделать ценный новогодний подарок удалось благодаря министерству по труду и социальному развития Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал глава Бердска Евгений Шестернин сегодня, 27 декабря.

— У приюта были определенные трудности, связанные с транспортировкой. Мы обратились к министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову. Объяснили проблему и этот вопрос был решен, — сообщил Евгений Шестернин.

Стоит отметить, что в последний раз транспорт в социальный центр приобретали в 2003 году.


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