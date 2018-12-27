Новый микроавтобус подарили детскому приюту «Юнона» Бердска

Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске
Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска
Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе
Отказываются ремонтировать бесхозную канализацию на ул. Звездной в Бердске
Запретить иностранцам работать таксистами хотят в Госдуме
Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области
От мошек спас болельщиков ЧМ-2018 по футболу биопрепарат из Бердска
Лолита: Для меня Крым — это по-прежнему Украина
Возмущенный рождественскими подарками ребенок пожаловался в полицию в Германии
8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска