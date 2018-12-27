КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска

Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе

Отказываются ремонтировать бесхозную канализацию на ул. Звездной в Бердске

Запретить иностранцам работать таксистами хотят в Госдуме

Сгорел старик вместе с домом в деревне Новосибирской области

От мошек спас болельщиков ЧМ-2018 по футболу биопрепарат из Бердска

Лолита: Для меня Крым — это по-прежнему Украина

Возмущенный рождественскими подарками ребенок пожаловался в полицию в Германии

8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Молитвой избавиться от чревоугодия и наркозависимости советует священник в Бердске

Помощник настоятеля Преображенского храма поздравил бердчан с Новым годом и пригласил в храм на литургию, которая начнется в полночь 31 декабря. «Интернетные и телефонные зависимости», он тоже считает злом.

27.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
Молитвой избавиться от чревоугодия и наркозависимости советует священник в Бердске

Помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров

В преддверии Нового года помощник настоятеля бердского Преображенского храма Андрей Федоров обратился к бердчанам через сайт «Курьер. Среда. Бердск» с добрыми пожеланиями и наставлениями:

-Есть поговорка — без Бога не до порога. В канун праздника обращайтесь к Богу с просьбой, чтобы он простил нам наши ошибки этого года, вразумил нас, как в следующем году совершить меньше ошибок. Дал нам силы на добрую жизнь. Постящимся желаю исповедаться и причаститься, чтобы в полноте радости встретить праздник Рождества Христова.

Андрей Федоров отметил, что постящихся в Бердске много. По мнению священнослужителя, люди понимают, что в жизни самое тяжелое — это «рутина и конвейер», а пост предоставляет людям возможность разнообразить жизнь.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля храма вспомнил и про грехи, которые люди, не задумываясь, совершают ежедневно. Так, после праздничного застолья люди зачастую сожалеют о том, что переели или перепили, однообразно провели время. В начале каждого года у бердчан есть возможность избавиться от зависимостей благодаря молитвам и провести время по особенному — рядом с Богом.

-В полночь 31 декабря, когда все под бой курантов открывают шампанское и садятся за стол, мы начинаем литургию, совершаем богослужение в храме. Всех желающих приглашаем в храм на службу. 1 января — День память мученика Вонифатия. К нему обращаются о помощи в избавлении от разных зависимостей — алкогольной, табачной и наркомании. Чревоугодие тоже можно отнести к зависимости. Но сейчас зависимостей появляется гораздо больше, они уже не пищевые и алкогольные, а например, информационные, интернетные, телефонные, компьютерные. Они омрачают нашу жизнь. Молитвами к мученику Вонифатию, господь может помочь избавиться от зависимостей, — просвещает помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске Обманом присвоил квартиры на 16 млн рублей чиновник мэрии Новосибирска Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе

(2) Комментариев

  1. Я

    по чем опиум для народа ? :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    Мучаетесь от охмельного синдрома?
    ОК!
    Приглашаем всех 1 января в Преображенский храм на День память мученика Вонифатия, чтобы избавиться от разных зависимостей — алкогольной, табачной и наркомании.
    С Новым Godom!
    :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика