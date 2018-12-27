Молитвой избавиться от чревоугодия и наркозависимости советует священник в Бердске

В преддверии Нового года помощник настоятеля бердского Преображенского храма Андрей Федоров обратился к бердчанам через сайт «Курьер. Среда. Бердск» с добрыми пожеланиями и наставлениями:

-Есть поговорка — без Бога не до порога. В канун праздника обращайтесь к Богу с просьбой, чтобы он простил нам наши ошибки этого года, вразумил нас, как в следующем году совершить меньше ошибок. Дал нам силы на добрую жизнь. Постящимся желаю исповедаться и причаститься, чтобы в полноте радости встретить праздник Рождества Христова.

Андрей Федоров отметил, что постящихся в Бердске много. По мнению священнослужителя, люди понимают, что в жизни самое тяжелое — это «рутина и конвейер», а пост предоставляет людям возможность разнообразить жизнь.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля храма вспомнил и про грехи, которые люди, не задумываясь, совершают ежедневно. Так, после праздничного застолья люди зачастую сожалеют о том, что переели или перепили, однообразно провели время. В начале каждого года у бердчан есть возможность избавиться от зависимостей благодаря молитвам и провести время по особенному — рядом с Богом.

-В полночь 31 декабря, когда все под бой курантов открывают шампанское и садятся за стол, мы начинаем литургию, совершаем богослужение в храме. Всех желающих приглашаем в храм на службу. 1 января — День память мученика Вонифатия. К нему обращаются о помощи в избавлении от разных зависимостей — алкогольной, табачной и наркомании. Чревоугодие тоже можно отнести к зависимости. Но сейчас зависимостей появляется гораздо больше, они уже не пищевые и алкогольные, а например, информационные, интернетные, телефонные, компьютерные. Они омрачают нашу жизнь. Молитвами к мученику Вонифатию, господь может помочь избавиться от зависимостей, — просвещает помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров.