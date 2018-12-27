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8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска

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8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска

Бюджет Новосибирской области впервые за много лет сделал такой новогодний подарок. Бердск смог погасить долги и несуществующего уже отдела мэрии. КБУ активно и эффективно работает по снижению долгов.

27.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
8,8 млн рублей налоговых долгов оплатила региональная власть за коммунальщиков Бердска

Жанна Шурова (на фото — справа) курирует экономическое направление бердской власти

Правительство Новосибирской области погасило налоговую задолженность бердского Комбината бытовых услуг. Об этом сегодня, 27 декабря, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

— Это была целевая субсидия регионального бюджета, направленная на погашение просроченной задолженности по налогам. Такая субсидия направлена во все города и районы области. Бердск получил 10,9 млн рублей. Из них мы распределили на КБУ 8 млн 839 тыс. рублей на КБУ и 2 млн 53 тыс. рублей на отдел капитального строительства (уже не существующее подразделение мэрии — прим. ред.), — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Деньги чиновники сразу перечислили в ФНС. По словам вице-мэра, налоговое законодательство позволяет гасить долги третьим лицам:

-Вышло постановление, и администрация как учредитель заплатила и за КБУ, и за ОКС.

Как отметила Жанна Шурова, теперь у бердских коммунальщиков нет просроченных налоговых долгов, а текущие они платят своевременно:

— В этом году они серьезно выровнялись по всем долгам. Идет положительная тенденция. Наблюдается снижение по кредиторке. Они ведут активную досудебную работу, в суд подают, претензионно работают с пени и штрафами. За полгода кредиторка существенно сократилась. Результаты меня очень радуют.

Субсидия почти в 11 млн рублей не сократит суммы перечислений Бердску, она стала дополнением к тому, что утверждено региональным бюджетом, рассказала Жанна Сергеевна. Отметив, что такой новогодний подарок областная власть делает впервые за десятки лет.


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