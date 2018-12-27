Заплатить за услуги ЖКХ на новогодних каникулах имеют возможность жители Бердска

«Расчетно-кассовый центр» Бердска изменяет график работы в новогодние и рождественские каникулы. Как сообщили в РКЦ, кассы по приему платежей за коммунальные услуги от бердчан в начале нового года будут отдыхать всю первую рабочую неделю января.

-Кассы РКЦ будут работать в штатном режиме 5 и 6 января 2019 года. Первый рабочий день после праздников — 9 января, — уточнили в «Расчетно-кассовом центре».