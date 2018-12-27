КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска

Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска

Каким будет прожиточный минимум пенсионера в 2019 году?

Водовозка не понадобилась: За 1,5 часа устранили коммунальную аварию в Бердске

Забрызганный грязью госномер — не повод для лишения прав

Путина лично ответственным за все беды признает большинство россиян

Заплатить за услуги ЖКХ на новогодних каникулах имеют возможность жители Бердска

Небольшой рост цен на топливо обещает глава Роснефти в 2019 году

Локоть о пенсионной реформе: допущены ошибки и системный сбой, возникло социальное напряжение в обществе

Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Небольшой рост цен на топливо обещает глава Роснефти в 2019 году

Игорь Сечин отметил, что повышение ставки привело к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Он спрогнозировал стоимость нефти и бензина в следующем году.

27.12.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Небольшой рост цен на топливо обещает глава Роснефти в 2019 году

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Влияние на снижение цен на нефть оказало повышение ставки ФРС США, заявил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям», — заявил Сечин.

«Казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна была стабилизироваться, все должны были испугаться. А никто не испугался. Потому что работают различные факторы кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников. Скажем нефтяная промышленность США не участвует в этом соглашении», — сказал он.

19 декабря ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля-августа 2017 года. В частности, по состоянию на 4:35 мск стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 7:45 мск цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.

Повышение цен на топливо
Кроме того, Сечин отметил, что повышение цен на топливо в 2019 году будет небольшое.

«Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — сказал он.

«НДС — это 1,7 [процента роста цен]. Из этого надо исходить. А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм», — добавил Сечин.

Цена на нефть
«Роснефть» в консервативном варианте бюджета компании на 2019 год закладывает цену на нефть на уровне $50-53 за баррель, заявил Сечин.

«У нас разные варианты есть: консервативный, есть усредненный. Консервативный, скажем так, это $50-53 [за баррель]», — сказал он.

21 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что падение мировых цен на нефть в конце года «не является показательным».

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска Каким будет прожиточный минимум пенсионера в 2019 году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика