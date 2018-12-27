Небольшой рост цен на топливо обещает глава Роснефти в 2019 году

Влияние на снижение цен на нефть оказало повышение ставки ФРС США, заявил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям», — заявил Сечин.

«Казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна была стабилизироваться, все должны были испугаться. А никто не испугался. Потому что работают различные факторы кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников. Скажем нефтяная промышленность США не участвует в этом соглашении», — сказал он.

19 декабря ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля-августа 2017 года. В частности, по состоянию на 4:35 мск стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 7:45 мск цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.

Повышение цен на топливо

Кроме того, Сечин отметил, что повышение цен на топливо в 2019 году будет небольшое.

«Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — сказал он.

«НДС — это 1,7 [процента роста цен]. Из этого надо исходить. А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм», — добавил Сечин.

Цена на нефть

«Роснефть» в консервативном варианте бюджета компании на 2019 год закладывает цену на нефть на уровне $50-53 за баррель, заявил Сечин.

«У нас разные варианты есть: консервативный, есть усредненный. Консервативный, скажем так, это $50-53 [за баррель]», — сказал он.

21 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что падение мировых цен на нефть в конце года «не является показательным».

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

Источник: ТАСС