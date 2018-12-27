Локоть о пенсионной реформе: допущены ошибки и системный сбой, возникло социальное напряжение в обществе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел онлайн-трансляцию на своем ютуб-канале «МЭР_И_Я», где в прямом эфире ответил на вопросы горожан. Он рассказал о подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году и разделении соревнований с Омском, уборке новосибирских улиц от снега, а также выразил свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста.

Как рассказал глава Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, он не мог повлиять на голосование по поводу повышения пенсионного возраста, так как у мэра нет права голосовать. «Я только выполняю принятые решения, я имею ввиду законы, которые принимаются на государственном уровне», добавил он.

– У нас есть партийная оценка «реформы», она отрицательная абсолютно, – заявил градоначальник. – Здесь допущены ошибки серьезные, системный сбой. Он привел к повышению социального напряжения в обществе, в стране в целом, у нас в городе. Задача мэра — чтобы не возникало протестных настроений, социального напряжения, чтобы оно не выливалось в акции протеста, чтобы Новосибирск жил спокойно. Вот эту задачу я вижу. Подобные решения выводят из равновесия, и весьма сложно управлять подобными процессами в городе.

Помимо этого, новосибирцы интересовались у мэра возможным переносом части соревнований молодежного Чемпионата Мира по хоккею в 2023 году в Омск.

– Какое бы не было решение по Омску, на нас это решение не отразится. Я бы сейчас отделил мух от котлет, как любит выражаться наш президент, потому что решение по Новосибирску есть. Оно закреплено в официальных документах.

Ситуация с уборкой снега в городе особенно волновала зрителей прямого эфира. По мнению мэра Анатолия Локтя, эта ситуация в городе нормализовалась и он пообещал, что на новогодних каникулах работа остановлена не будет.

– Дороги чистят. Научились быстро сметать, несмотря на обильные снегопады, теперь надо вовремя вывозить снег. Эти валы надо вывозить. Здесь возникли трудности из-за обилия снега, несколько замешкались. Было принято решение о привлечении дополнительной техники. Сейчас работы не ведутся из-за низких температур. Люди работают в любую погоду, а техника ломается. Как только температура повысится, мы сразу включимся в интенсивный режим работы.

Кроме того, новосибирцы выразили желание «поработать с мэром», а точнее увидеть лично его рабочий день. На что мэр заявил, что, конечно, у него есть «закрытые вопросы, на которые он не готов запускать людей и публиковать широко, но в основном секретов от горожан нет». Пресс-секретарь мэра Артем Роговский, который вел прямой эфир, пообещал, что на этом ютуб-канале будут публиковаться в режиме онлайн включения и репортажи с мероприятий, на которых будет работать Анатолий Локоть.

Напомним, ютуб-канал «МЭР_И_Я» появился совсем недавно. Однако на канале уже более 40 видеороликов. В основном, это отчеты о работе мэра и нарезки из его интервью, а также видеоинструкции «Город помогает» — о том, как получить грант и что делать, если купил некачественный товар.

Источник: kprfnsk.ru