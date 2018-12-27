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Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе

Он привел в восторг пользователей соцсетей, спрашивают, где купить. А западные СМИ, переведя с русского испугались, назвав его «леденящим душу приветом».

27.12.2018 Фото: Министерство Обороны РФ 11 коммент.
 
Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе

Все иллюстрации сопровождаются юмористическими комментариями

Пользователи сети пришли в восторг от календаря Минобороны России на 2019 год с армейскими шутками.

На развороте каждого месяца изображены российское вооружение или военнослужащие. Все иллюстрации сопровождаются юмористическими комментариями.

Так, например, сентябрь олицетворяет девушка-снайпер, а подпись гласит: «От некоторых женщин сносит голову».

«Где купить?!» –– задалась вопросом @Berendeya_0007.

«Знатный троллинг», — отметил пользователь Вадим.

«Замечательный календарь! Как написал один мой друг в фейсбуке, когда его переведут на английский, у CNN начнется истерика!» –– пошутила Olga Kosolapova.

Однако не все смогли оценить шутки от Минобороны, а некоторые западные СМИ действительно испугались.

«Представленный российским военным ведомством календарь на 2019 год стал леденящим душу приветом для Запада. На нем изображены различные примеры военной мощи России с угрожающими комментариями», –– пишет Daily Mail.

В соцсетях всё же добавили, что оформление календаря — это всего лишь «профессиональный юмор» военных.

Источник: iz.ru


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    календарь стильный и клевый.
    без всяких там подоплек и тайных смыслов.
    на самом деле — молодцы

    Thumb up 10 Thumb down 5

  2. Аноним

    Да просто супер *IN LOVE*

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  3. Я

    ммм.. А «Запад» в теме,что они испугались,этот стрЁмный календарик ? :-D

    Thumb up 6 Thumb down 9

    • Аноним

      вы глупы и смешны!
      «Представленный российским военным ведомством календарь на 2019 год стал леденящим душу приветом для Запада. На нем изображены различные примеры военной мощи России с угрожающими комментариями», –– пишет Daily Mail.

      Thumb up 1 Thumb down 3

  4. Новый мэр

    Этот календарь-комплекс не полноценности. Только у кого маленький, вынужден постоянно поддерживать миф, что у него большой всеми доступными способами,

    Thumb up 6 Thumb down 9

  5. Аноним

    Миф не миф, но пока что все покидали Россию битыми кто не прошенным приходил….

    Thumb up 2 Thumb down 3

  6. Аноним

    В точку новый мэр! Недалекий пипл хавает этот лайфхак. Больше то успехов ни в одном направлении государство не достигло. Дно пробивает и пробивает причём в любой отрасли куда не ткни А умолишенные радуются календарику с фейерверком

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  7. Поросёнок Пётр

    Очередные мастера кликбейтных заголовков ;)
    «Некоторые западные СМИ действительно испугались» *CRAZY* Некоторые, целое одно, британский таблоид Daily Mail, да и не назвать эту заметку испугом ;)
    Календарь скачал, посмотрел, мне он показался скучным и дешманским по исполнению, для какого военного паблика бы подошло, но для официального сайта министерства обороны *NO*

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  8. Аноним

    НВР — Нет, не куплю, потому что на титульной обложке нет портретов Сердюкова и Васильевой — главных реформаторов армии РФ, благодаря которым мы теперь вооружены до зубов, которые нам лечить не на что.
    :-D

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