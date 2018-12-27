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Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе
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календарь стильный и клевый.
без всяких там подоплек и тайных смыслов.
на самом деле — молодцы
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Да просто супер
7 4
ммм.. А «Запад» в теме,что они испугались,этот стрЁмный календарик ?
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вы глупы и смешны!
«Представленный российским военным ведомством календарь на 2019 год стал леденящим душу приветом для Запада. На нем изображены различные примеры военной мощи России с угрожающими комментариями», –– пишет Daily Mail.
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Этот календарь-комплекс не полноценности. Только у кого маленький, вынужден постоянно поддерживать миф, что у него большой всеми доступными способами,
6 9
Миф не миф, но пока что все покидали Россию битыми кто не прошенным приходил….
2 3
Вы сами то понимаете, о чём говорите?
0 2
Не понимает.
Непрошенное иудохристианство до сих пор никуда не ушло.))
0 0
В точку новый мэр! Недалекий пипл хавает этот лайфхак. Больше то успехов ни в одном направлении государство не достигло. Дно пробивает и пробивает причём в любой отрасли куда не ткни А умолишенные радуются календарику с фейерверком
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Очередные мастера кликбейтных заголовков
«Некоторые западные СМИ действительно испугались» Некоторые, целое одно, британский таблоид Daily Mail, да и не назвать эту заметку испугом
Календарь скачал, посмотрел, мне он показался скучным и дешманским по исполнению, для какого военного паблика бы подошло, но для официального сайта министерства обороны
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НВР — Нет, не куплю, потому что на титульной обложке нет портретов Сердюкова и Васильевой — главных реформаторов армии РФ, благодаря которым мы теперь вооружены до зубов, которые нам лечить не на что.
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