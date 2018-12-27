Шуточного календаря Минобороны России испугались на Западе

Пользователи сети пришли в восторг от календаря Минобороны России на 2019 год с армейскими шутками.

На развороте каждого месяца изображены российское вооружение или военнослужащие. Все иллюстрации сопровождаются юмористическими комментариями.

Так, например, сентябрь олицетворяет девушка-снайпер, а подпись гласит: «От некоторых женщин сносит голову».

«Где купить?!» –– задалась вопросом @Berendeya_0007.

«Знатный троллинг», — отметил пользователь Вадим.

«Замечательный календарь! Как написал один мой друг в фейсбуке, когда его переведут на английский, у CNN начнется истерика!» –– пошутила Olga Kosolapova.

Однако не все смогли оценить шутки от Минобороны, а некоторые западные СМИ действительно испугались.

«Представленный российским военным ведомством календарь на 2019 год стал леденящим душу приветом для Запада. На нем изображены различные примеры военной мощи России с угрожающими комментариями», –– пишет Daily Mail.

В соцсетях всё же добавили, что оформление календаря — это всего лишь «профессиональный юмор» военных.

Источник: iz.ru