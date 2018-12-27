Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

«Обувь России» — одно из самых крупных предприятий в Бердске
Промышленность является ведущей отраслью экономики Бердска. Предварительные итоги работы предприятий в 2018 году подвела на Совете старейшин 26 декабря начальник управления экономического развития Юлия Бадрина.
В городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 20 крупных и средних: БЭМЗ, «Обувь России», «Сиббиофарм», «Виртекс», «Бердский строительный трест», «Вега-Арсенал», «Лаборатория современного здоровья», «Нотис», «Элизиум», «Харменс» и так далее.
— Общий вклад промышленности в развитие города можно оценить следующими показателями: это 45% общего объема выпуска товаров и услуг по городу, 27% от объема инвестиций, 28% — численность занятых в экономике, те, кто работает на промышленных предприятиях, 45% от общего числа созданных рабочих мест и 26% поступления налоговых платежей, — отметила Бадрина.
Автор видео Галины Панчевой
В промышленности доминируют обрабатывающие предприятия, на долю которых приходится около 93%: производство пищевых продуктов (23%), обработка древесины и производство изделий из дерева (18%), производство бумаги (15%), производство машинного оборудования (12%), производство химических веществ и химических продуктов (11%).
Объем отгруженных товаров по итогам 2018 года темп роста составил 102,6%. Наиболее высокий темп развития показали такие предприятия, как «Сиббиофарм», «Харменс», «Обувь России», «Вега-Арсенал».
За 9 месяцев 2018 года на предприятии промышленности создано 191 новое рабочее место. Открыто 18 производств.
Из числа новых — предприятия по производству инструментов и приборов для измерения, мебели для офиса, облучающего электротерапевтического оборудования, чемоданов, металлоконструкций.
В настоящее время на территории города реализуется 24 инвестиционных проекта. На общую сумму 3,5 млрд рублей.
Сиббиофарм развивает производство импортозамещающих препаратов.
Динамично развивается фабрика обоев «Элизиум». Благодаря расширению ппроизводства и внедрению новых технологических линий ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет в настоящее время более 1000 артикулов. География продаж компании — от Калининграда до Владивостока.
Примером инновационного развития на территории города является «Виртекс». Предприятие выпускает 150 наименований товара, который распространяется не только по России, но и за рубежом.
На предприятии «Нотис» в 2018 году запущена линия упаковки шоколадных конфет с системой подающих конвейеров, аналогов которой не в России. Разработана и установлена линия упаковки венских вафель для заказчика из Дубаи.
Одно из самых молодых предприятий в городе — «Торгпром», расширил выпуск мясных полуфабрикатов, готовых изделий: тефтелей, котлет, бифштексов, вареников и так далее.
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«Мастер и К» куда дели? Всё,списан со счетов?
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врут поди.
нам тут рассказывают что все давным давно загнулось и вообще нет никаких производств, и уж тем более в Бердске
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«нам тут рассказывают что все давным давно загнулось и вообще нет никаких производств, и уж тем более в Бердске»
А вы из какой страны Комменты строчите? Достаточно пройтись от колорлона до Нового посёлка и иллюзии испаряться сами собой! Мелких мастерских на 1-3 человека 500 будет, только это не о чём! И давно вы промышленный завод от одного -трех человек отличить не можете? …. Кто не понимает слово промышленность, читаем словари и гуглим до просветления….
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«В бердской промышленности насчитывается более 500 предприятий»
Из цикла не верь глазам своим! Промышленность Бердска в 2018 году звучит, ещё фантастичнее, чем жизнь на Марсе…..
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Итак, кладём котлеты в чемоданы, или, всё-таки, ложим?
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