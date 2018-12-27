Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

Промышленность является ведущей отраслью экономики Бердска. Предварительные итоги работы предприятий в 2018 году подвела на Совете старейшин 26 декабря начальник управления экономического развития Юлия Бадрина.

В городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 20 крупных и средних: БЭМЗ, «Обувь России», «Сиббиофарм», «Виртекс», «Бердский строительный трест», «Вега-Арсенал», «Лаборатория современного здоровья», «Нотис», «Элизиум», «Харменс» и так далее.

— Общий вклад промышленности в развитие города можно оценить следующими показателями: это 45% общего объема выпуска товаров и услуг по городу, 27% от объема инвестиций, 28% — численность занятых в экономике, те, кто работает на промышленных предприятиях, 45% от общего числа созданных рабочих мест и 26% поступления налоговых платежей, — отметила Бадрина.

Автор видео Галины Панчевой



В промышленности доминируют обрабатывающие предприятия, на долю которых приходится около 93%: производство пищевых продуктов (23%), обработка древесины и производство изделий из дерева (18%), производство бумаги (15%), производство машинного оборудования (12%), производство химических веществ и химических продуктов (11%).

Объем отгруженных товаров по итогам 2018 года темп роста составил 102,6%. Наиболее высокий темп развития показали такие предприятия, как «Сиббиофарм», «Харменс», «Обувь России», «Вега-Арсенал».

За 9 месяцев 2018 года на предприятии промышленности создано 191 новое рабочее место. Открыто 18 производств.

Из числа новых — предприятия по производству инструментов и приборов для измерения, мебели для офиса, облучающего электротерапевтического оборудования, чемоданов, металлоконструкций.

В настоящее время на территории города реализуется 24 инвестиционных проекта. На общую сумму 3,5 млрд рублей.

Сиббиофарм развивает производство импортозамещающих препаратов.

Динамично развивается фабрика обоев «Элизиум». Благодаря расширению ппроизводства и внедрению новых технологических линий ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет в настоящее время более 1000 артикулов. География продаж компании — от Калининграда до Владивостока.

Примером инновационного развития на территории города является «Виртекс». Предприятие выпускает 150 наименований товара, который распространяется не только по России, но и за рубежом.

На предприятии «Нотис» в 2018 году запущена линия упаковки шоколадных конфет с системой подающих конвейеров, аналогов которой не в России. Разработана и установлена линия упаковки венских вафель для заказчика из Дубаи.

Одно из самых молодых предприятий в городе — «Торгпром», расширил выпуск мясных полуфабрикатов, готовых изделий: тефтелей, котлет, бифштексов, вареников и так далее.