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Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

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Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

В бердской промышленности насчитывается более 500 предприятий, доминируют обрабатывающие. Самое молодое из них производит мясные полуфабрикаты.(ВИДЕО)

27.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Пресс-службы ГК "Обувь России" 5 коммент.
 
Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

«Обувь России» — одно из самых крупных предприятий в Бердске

Промышленность является ведущей отраслью экономики Бердска. Предварительные итоги работы предприятий в 2018 году подвела на Совете старейшин 26 декабря начальник управления экономического развития Юлия Бадрина.

В городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 20 крупных и средних: БЭМЗ, «Обувь России», «Сиббиофарм», «Виртекс», «Бердский строительный трест», «Вега-Арсенал», «Лаборатория современного здоровья», «Нотис», «Элизиум», «Харменс» и так далее.

— Общий вклад промышленности в развитие города можно оценить следующими показателями: это 45% общего объема выпуска товаров и услуг по городу, 27% от объема инвестиций, 28% — численность занятых в экономике, те, кто работает на промышленных предприятиях, 45% от общего числа созданных рабочих мест и 26% поступления налоговых платежей, — отметила Бадрина.

Автор видео Галины Панчевой

В промышленности доминируют обрабатывающие предприятия, на долю которых приходится около 93%: производство пищевых продуктов (23%), обработка древесины и производство изделий из дерева (18%), производство бумаги (15%), производство машинного оборудования (12%), производство химических веществ и химических продуктов (11%).

Объем отгруженных товаров по итогам 2018 года темп роста составил 102,6%. Наиболее высокий темп развития показали такие предприятия, как «Сиббиофарм», «Харменс», «Обувь России», «Вега-Арсенал».

За 9 месяцев 2018 года на предприятии промышленности создано 191 новое рабочее место. Открыто 18 производств.

Из числа новых — предприятия по производству инструментов и приборов для измерения, мебели для офиса, облучающего электротерапевтического оборудования, чемоданов, металлоконструкций.

В настоящее время на территории города реализуется 24 инвестиционных проекта. На общую сумму 3,5 млрд рублей.

Сиббиофарм развивает производство импортозамещающих препаратов.

Динамично развивается фабрика обоев «Элизиум». Благодаря расширению ппроизводства и внедрению новых технологических линий ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет в настоящее время более 1000 артикулов. География продаж компании — от Калининграда до Владивостока.

Примером инновационного развития на территории города является «Виртекс». Предприятие выпускает 150 наименований товара, который распространяется не только по России, но и за рубежом.

На предприятии «Нотис» в 2018 году запущена линия упаковки шоколадных конфет с системой подающих конвейеров, аналогов которой не в России. Разработана и установлена линия упаковки венских вафель для заказчика из Дубаи.

Одно из самых молодых предприятий в городе — «Торгпром», расширил выпуск мясных полуфабрикатов, готовых изделий: тефтелей, котлет, бифштексов, вареников и так далее.


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(5) Комментариев

  1. Махновец

    «Мастер и К» куда дели? Всё,списан со счетов? :)

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  2. Аноним

    врут поди.
    нам тут рассказывают что все давным давно загнулось и вообще нет никаких производств, и уж тем более в Бердске

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    • Аноним

      «нам тут рассказывают что все давным давно загнулось и вообще нет никаких производств, и уж тем более в Бердске»

      А вы из какой страны Комменты строчите? Достаточно пройтись от колорлона до Нового посёлка и иллюзии испаряться сами собой! Мелких мастерских на 1-3 человека 500 будет, только это не о чём! И давно вы промышленный завод от одного -трех человек отличить не можете? …. Кто не понимает слово промышленность, читаем словари и гуглим до просветления…. :-|

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  3. Аноним

    «В бердской промышленности насчитывается более 500 предприятий»

    Из цикла не верь глазам своим! Промышленность Бердска в 2018 году звучит, ещё фантастичнее, чем жизнь на Марсе…..

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  4. Аноним

    Итак, кладём котлеты в чемоданы, или, всё-таки, ложим?

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